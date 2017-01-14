انطلاق القمة الأفريقية الفرنسية في باماكو بحضور فرانسوا هولاند

انطلقت السبت في العاصمة المالية باماكو القمة الأفريقية الفرنسية والتي يحضرها زعماء 30 دولة بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي أكد في هذا الإطار أن العملية العسكرية التي قامت بها بلاده في مالي كانت ناجحة.

وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى باماكو عاصمة مالي الجمعة لحضور القمة الأفريقية الفرنسية وذلك بعدما زار مدينة جاو حيث تتمركز قوات فرنسية منذ إطلاق عملية عسكرية هناك في مطلع 2013 لطرد المتشددين.

وقال فرانسوا هولاند إن العملية العسكرية كانت ناجحة مضيفا أنه لا يزال هناك نحو أربعة آلاف جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء منهم 1600 في جاو.

مداخلة موفد فرانس 24 إلى باماكو توفيق مجيد

وقال هولاند "بالنسبة لي جاو نقطة مهمة جدا على الخريطة ولكنها أيضا المكان الذي تعرض فيه رجال ونساء لأسوأ انتهاكات من جانب جماعة إرهابية... لا يزال يتحتم بذل المزيد من الجهود ولكن توجد الآن إدارة والحياة عادت لذا أشيد بنجاح تدخل جنودنا وشجعاتهم".

وتركز القمة الفرنسية الأفريقية 27 على الأمن والتنمية وخفض أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا.

واجتمع وزراء خارجية حوالي 30 دولة أفريقية ووزير خارجية فرنسا أمس للتحضير للقمة. وقال وزير خارجية مالي إن الوزراء سيعملون على تعزيز عمل القوات متعددة الجنسيات التي تقاتل جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد فضلا عن السعي لبناء اقتصادات أقوى لمواصلة النمو في المنطقة.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 14/01/2017