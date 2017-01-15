الدوري الإسباني: برشلونة يسحق لاس بالماس بخماسية نظيفة

سحق برشلونة ضيفه لاس بالماس، ثامن الترتيب، 5-صفر وقلص الفارق مؤقتا إلى نقطتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد، السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني مؤقتا من إشبيلية (36 نقطة)، الذي يستضيف غدا الأحد في قمة المرحلة ريال مدريد (40 نقطة) الذي لعب مبارتين أقل، وذلك بعد أن سحق ضيفه لاس بالماس ثامن الترتيب 5-صفر السبت في المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض مدرب برشلونة لويس أنريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى بفوزين في مبارياته الست الأخيرة في الدوري قبل مواجهة لاس بالماس.

وتمكن الفريق من تحقيق فوزه الأول لعام 2017 بتغلبه الخميس على أتلتيك بلباو 3-1، ما سمح له بتعويض خسارة الذهاب في سان ماميس (1-2) والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة الكأس.

وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار ولاعبي الوسط أندريس إنييستا والكرواتي إيفان راكيتيتش، واستبعد قلب الدفاع جيرار بيكيه، فيما حقق الظهير الأيمن أليكس فيدال مشاركة نادرة.

تفاصيل المباراة

على ملعب "كامب نو" وأمام 81480 متفرجا، شهد الشوط الأول سيطرة برشلونية مطلقة، افتتحها الأوروغوياني لويس سواريز بهدف السبق من تسديدة أرضية يمينية بعد عرضية من البرتغالي أندريه غوميش (14). وهذه أول تمريرة حاسمة لغوميش مع برشلونة.

وأهدر لاعبو برشلونة سلسلة من الفرص الخطيرة أبرزها للبرازيلي رافينيا بجانب القائم الأيسر، بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي (21).

وبعد لعبة جماعية جميلة، أهدر غوميش من مسافة قريبة صدها الحارس خافي فاراس ببراعة (25).

وفي نهاية الشوط الأول، لعب ميسي ضربة حرة رائعة في المقص الأيسر صدها الحارس ببراعة (43)، ثم أهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع إنجازا جديدا وأبعد الكرة (45).

وفي الشوط الثاني، عزز ميسي النتيجة إثر عرضية من رافينيا أفلتها الحارس (52).

وقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمنية أرضية في الزاوية اليمنى البعيدة (57).

وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع ميسي.

وكاد سواريز يحقق الثلاثية وهو منفرد، بيد أن الحارس صد كرته التي ارتدت إلى التركي آردا توران فتابعها في الشباك هدفا رابعا (59).

وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة إثر تمريرة من الجناح الأيمن للبديل باكو الكاسير (80).

وقال إنريكي بعد المباراة "لقد كانت مباراة كاملة، وسلوك الفريق كان رائعا".

ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 40 نقطة من 16 مباراة

2- برشلونة 38 من 18

3- إشبيلية 36 من 17

4- أتلتيكو مدريد 34 من 18

5- فياريال 31 من 18

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2017