طائرة ألمانية تهبط اضطراريا في مطار الكويت للاشتباه بوجود قنبلة على متنها

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرة ركاب تابعة لشركة "يورو-وينغز" الألمانية هبطت بشكل اضطراري الأحد في مطار الكويت، عندما كانت متجهة من مطار صلالة العماني إلى مدينة كولونيا الألمانية، بعد الاشنباه بوجود قنبلة على متنها.

هبطت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية بشكل اضطراري في مطار الكويت الأحد بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وقال متحدث باسم الإدارة لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن الطائرة التابعة لشركة "يورو-وينغز" كانت تقل 299 راكبا ومتجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولونيا الألمانية.

وأضاف المتحدث "بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات".

وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة العامة للطيران في بيان "إعادة جدولة مغادرة الطائرة"، ما يعني السماح لها بالإقلاع، مؤكدة أن "الجهات المعنية في دولة الكويت اتخذت ما يلزم من إجراءات تفتيش وتدقيق وتم التأكد من خلو الطائرة من وجود القنبلة".

وأوضحت أن قائد الطائرة طلب الهبوط عند الساعة الثامنة صباحا (05,00 تغ)، وتم إثر ذلك "اتخاذ الإجراءات الأمنية ذات الصلة عبر التنسيق المباشر بين مركز الطوارئ بالمطار والجهات الأمنية".

وقالت إن الطائرة "هبطت (...) بسلام وتم توجيهها إلى منطقة معزولة مخصصة لهذه الحالات، وبعدها تم إنزال جميع الركاب".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2017