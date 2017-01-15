المعارضة السورية تدعم من الرياض محادثات أستانة

قبل 9 أيام من موعد بدء مفاوضات السلام في أستانة بموجب اتفاق روسي تركي تضمن وقف إطلاق النار، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السبت دعمها لهذه المحادثات بوصفها "خطوة تمهيدية" لمفاوضات جنيف التي أملت الأمم المتحدة استئنافها في 8 شباط/فبراير.

أعربت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية السبت عن دعمها لمحادثات السلام التي من المزمع أن تجري في أستانة بموجب اتفاق روسي تركي.

وأكدت في بيان بختام اجتماع دام يومين في الرياض "دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم له (...) وأملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة وبناء مرحلة الثقة".

وثمنت الهيئة "الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية" التي يرغب الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا استئنافها في 8 شباط.

وأثيرت تساؤلات الجمعة حيال مشاركة واشنطن في تلك المحادثات، بعدما أعلنت تركيا أن واشنطن ستدعى للانضمام، وهو ما لم تؤكده روسيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن روسيا دعت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى محادثات السلام حول سوريا في 23 كانون الثاني/يناير في كازاخستان، متجاوزة بذلك إدارة الرئيس باراك أوباما التي بدا أنها تغيبت عن العملية.

وكانت تركيا، التي تشارك مع روسيا في رعاية المفاوضات، قالت إن واشنطن ستدعى للانضمام إلى هذه المفاوضات. لكن روسيا لم تؤكد ذلك، بينما قالت الإدارة الأمريكية الحالية الجمعة أنه لم يطلب منها المشاركة.

وأكد الفريق الانتقالي لترامب السبت أنه تلقى دعوة للمشاركة في محادثات أستانة. وقال شون سبايسر الناطق باسم فريق ترامب لفرانس برس "تلقينا طلبا للمشاركة" ملمحا إلى أنه لم يتم إرسال رد بعد.

وسيعقد هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام على تولي ترامب مهماته في 20 كانون الثاني/يناير.

ولم توجه الدعوات إلى المفاوضات بعد، فيما لا تزال صيغتها غير واضحة.

وفي موقف يستبق احتمال توجيه أي دعوة لأكراد سوريا للمشاركة في محادثات أستانة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة دعوة المقاتلين الأكراد السوريين إلى محادثات أستانة، فلتدع كذلك تنظيم "الدولة الإسلامية".



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2017