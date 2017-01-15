الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

دونالد ترامب حليف أم خصم لموسكو ؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - إفريقيا: قمة للحكومات أم للشعوب؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

مؤتمر باريس للسلام : رهان على "جبهة رفض" لتوجهات ترامب؟

للمزيد

ضيف اليوم

الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي: المناظرة الأولى بين سبعة مرشحين ومونتبورغ الأكثر إقناعا

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

أزمة نظافة في البحرين بعد تقليص شركة إسبانية عدد عمالها

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فيون يؤكد رغبته بتشديد سياسة اللجوء في فرنسا "للتصدي لتهديدات الإسلاميين المتشددين"

للمزيد

ريبورتاج

رياضة الملاكمة تعود إلى ليبيا بعد حظر دام 30 عاما!

للمزيد

وجها لوجه

المغرب.. السلطات تمنع إنتاج وتسويق البرقع الأفغاني

للمزيد

النقاش

ليبيا: حفتر حليف موسكو؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

المعارضة السورية تدعم من الرياض محادثات أستانة

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/01/2017

قبل 9 أيام من موعد بدء مفاوضات السلام في أستانة بموجب اتفاق روسي تركي تضمن وقف إطلاق النار، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السبت دعمها لهذه المحادثات بوصفها "خطوة تمهيدية" لمفاوضات جنيف التي أملت الأمم المتحدة استئنافها في 8 شباط/فبراير.

أعربت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية السبت عن دعمها لمحادثات السلام التي من المزمع أن تجري في أستانة بموجب اتفاق روسي تركي.

وأكدت في بيان بختام اجتماع دام يومين في الرياض "دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم له (...) وأملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة وبناء مرحلة الثقة".

وثمنت الهيئة "الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية" التي يرغب الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا استئنافها في 8 شباط.

وأثيرت تساؤلات الجمعة حيال مشاركة واشنطن في تلك المحادثات، بعدما أعلنت تركيا أن واشنطن ستدعى للانضمام، وهو ما لم تؤكده روسيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن روسيا دعت فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى محادثات السلام حول سوريا في 23 كانون الثاني/يناير في كازاخستان، متجاوزة بذلك إدارة الرئيس باراك أوباما التي بدا أنها تغيبت عن العملية.

وكانت تركيا، التي تشارك مع روسيا في رعاية المفاوضات، قالت إن واشنطن ستدعى للانضمام إلى هذه المفاوضات. لكن روسيا لم تؤكد ذلك، بينما قالت الإدارة الأمريكية الحالية الجمعة أنه لم يطلب منها المشاركة.

وأكد الفريق الانتقالي لترامب السبت أنه تلقى دعوة للمشاركة في محادثات أستانة. وقال شون سبايسر الناطق باسم فريق ترامب لفرانس برس "تلقينا طلبا للمشاركة" ملمحا إلى أنه لم يتم إرسال رد بعد.

وسيعقد هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام على تولي ترامب مهماته في 20 كانون الثاني/يناير.

ولم توجه الدعوات إلى المفاوضات بعد، فيما لا تزال صيغتها غير واضحة.

وفي موقف يستبق احتمال توجيه أي دعوة لأكراد سوريا للمشاركة في محادثات أستانة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة دعوة المقاتلين الأكراد السوريين إلى محادثات أستانة، فلتدع كذلك تنظيم "الدولة الإسلامية".
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2017

  • سوريا

    سوريا: هولاند يدعو لضم كل أطراف المنطقة في مفاوضات أستانة

    للمزيد

  • سوريا

    تقدم ميداني للنظام السوري قرب دمشق والمعارضة تجمد محادثات مفاوضات أستانة

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: المعارضة تعلن تجميد المحادثات الممهدة لمفاوضات السلام المرتقبة في أستانة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي