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أمريكا

فريق ترامب والكرملين ينفيان تقارير عن لقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/01/2017

نفى كل من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب والكرملين والحكومة الأيسلندية ما نقلته صحيفة صانداي تايمز البريطانية عن لقاء قريب يعقده دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيسلندا بعد فترة قليلة من تسلمه لصلاحياته في 20 كانون الثاني/يناير 2017.

نفى فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والكرملين الأحد أن تكون هناك نية لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيسلندا بعد أسابيع.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قالت الأحد إن ترامب ينوي الالتقاء ببوتين في أيسلندا خلال أسابيع، ونقلت عن مصادر بريطانية أن ترامب يريد بذلك البدء بتحسين العلاقات مع الكرملين.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء يمكن أن يعقد في أيسلندا التي شاركت في إعادة العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة خلال قمة ريكيافيك في 1986 بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف.

وتابعت الصنداي تايمز أن دونالد ترامب الذي سيتسلم في 20 كانون الثاني/يناير مسؤولياته الرئاسية، سيبدأ بالعمل مع روسيا على اتفاق للحد من الأسلحة النووية.

وردا على سؤال بهذا الشأن قالت المتحدثة باسم ترامب إن الخبر "عار تماما عن الصحة".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الأحد "حاليا ليست هناك أية مباحثات بشأن لقاء" من هذا النوع، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وأعلنت الحكومة الأيسلندية من جهتها أنها ليست على علم بمشروع اللقاء هذا، لكنها ستكون مستعدة لاستضافة لقاء يتيح تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال وزير الخارجية غودلوغور ثور ثوردارسون إن "الحكومة الأيسلندية لم تتلق طلبا بهذا الشأن".

ولا يخفي دونالد ترامب ارتياحه إلى فلاديمير بوتين، وشكك بمعلومات الاستخبارات الأمريكية عن تدخل روسي لمصلحته في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. لكنه أقر الأربعاء للمرة الأولى بأن روسيا كانت وراء قرصنة معلوماتية للحزب الديمقراطي.

ويمكن أن ترفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على روسيا إذا ما قدمت إلى واشنطن مساعدة للتصدي للمتطرفين على سبيل المثال، كما أوضح أيضا الرئيس المنتخب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 15/01/2017

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