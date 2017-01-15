ترامب يهاجم أهم شخصيات حركة الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السبت بعنف على نائب أسود، يعد من أهم شخصيات حركة الدفاع عن الحقوق المدنية، بعد إعلانه أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجمعة المقبل.

لم يستسغ دونالد ترامب إعلان جون لويس، الذي يشغل مقعدا في الكونغرس منذ ثلاثة عقود، أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي الجمعة المقبل.

وقال النائب في برنامج تبثه شبكة "إن بي سي" الأحد "لا أعتبر هذا الرئيس المنتخب رئيسا شرعيا". وأضاف لويس (76 عاما) إن "الروس ساهموا في انتخاب هذا الرجل وشاركوا في نسف ترشيح (الديمقراطية) هيلاري كلينتون".

ورد ترامب السبت بسلسلة تغريدات على موقع تويتر للرسائل القصيرة.

وكتب الرئيس الأمريكي المنتخب "يجب على عضو الكونغرس جون لويس أن يقضي وقتا أطول في إصلاح ومساعدة منطقته التي تعاني من وضع مزر وتتفكك (ناهيك عن انتشار الجريمة)، بدلا من الشكوى الزائفة بشأن نتيجة الانتخابات". وأضاف "كلام كثير ولا فعل أو نتائج. أمر محزن".

وأثار الرئيس 45 للولايات المتحدة ردود فعل فورية، أولا باسم مكانة منصب الرئاسة ثم بسبب الاحترام الذي يتمتع به جون لويس.

وكتب ترامب مساء السبت تغريدة جديدة كرر فيها ما قاله خلال حملته من أن الأمريكيين السود يعيشون في أحياء فقيرة ولا يحصلون على التعليم والوظائف.

وقال في تغريدته أن على لويس أن "يركز في نهاية المطاف على الأحياء المشتعلة التي تنتشر فيها الجريمة". وأضاف "أحتاج إلى كل مساعدة يمكنني الحصول عليها".

بطل في مكافحة التمييز

وشارك لويس في مسيرات الاحتجاج من سلمى إلى مونتغومري في ولاية ألاباما (جنوب) عام 1965 للمطالبة بحق التصويت للسود، وشكلت تلك المسيرات علامة فارقة في حركة الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

وخلال واحدة من هذه المسيرات، تعرض المحتجون لهجوم من الشرطة المحلية وأصيب لويس بكسر في الجمجمة.

وقال ديفيد إكسلرود، المستشار القريب من الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما "لست موافقا على ما قاله جون لويس، لكنني أشيد بشخصيته وصدقه ونزاهته وشجاعته وصفاته الرائعة".

ويأخذ مهاجمو ترامب على الرئيس المنتخب توجيهه هذه الانتقادات بينما تستعد الولايات المتحدة للاحتفال السنوي التقليدي بذكرى مارتن لوثر كينغ.

وكان جون لويس رفيق درب القس الأسود الشهير الذي اغتيل في 1968 ويقع نصبه في قلب واشنطن.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/01/2017