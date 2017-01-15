كأس الأمم الأفريقية: الجزائر تدخل المنافسة من باب زيمبابوي وتونس تتحدى "أسود" السنغال

يدخل المنتخب الجزائري ظهر اليوم الأحد كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بمباراة تبدو في متناوله أمام زيبمبابوي في فرانسفيل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. من جهتهم، يتحدى "نسور قرطاج" بقيادة وهبي الخزري منتخب السنغال في أول قمة بهذه البطولة.

يبدأ المنتخبان الجزائري والتونسي اليوم الأحد حملتيهما في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تقام بمدينة فرانسفيل (جنوب الغابون).

ويستهل "الخضر" البطولة القارية بمباراة تبدو في متناوله أمام زيبمابوي عند الساعة الخامسة ظهرا (الثالثة توقيت غرينيتش، تغ)، فيما يكون "نسور قرطاج" أمام تحد كبير بمواجهة "أسود" السنغال، أحد المرشحين للفوز بالكأس، عند الساعة الثامنة (السادسة تغ).

وعلى الرغم من أن الجزائر مرشحة لكسب النقاط الثلاث أمام هذا المنافس المتواضع، والذي يحتل المركز 103 عالميا في تصنيف فيفا مقابل 39 لزملاء رياض محرز، إلا أن المدرب جورج ليكنز دعا لاعبيه إلى التركيز. وقال المدرب البلجيكي في تصريح لموقع فيفا الإلكتروني "مواجهة زيمبابوي هي الأهم في الدور الأول، يجب الحذر من هذا المنافس وهذه المباراة التي أعتبرها الأصعب".

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ومن المتوقع أن يقود محرز، أفضل لاعب في أفريقيا في 2016 وبطل الدوري الإنكليزي مع فريق ليستر، الفريق الجزائري إلى جانب زميله في الدوري إسلام سليماني، وكذلك ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي ورشيد غزال مهاجم ليون الفرنسي.

أما تونس، فهي مطالبة منذ البداية بالتركيز الشديد عندما تواجه أفضل منتخب أفريقي في تصنيف الفيفا، فالسنغال تحتل المركز 33 (مقابل 36 للنسور)، وفازت بكل مبارياتها في التصفيات المؤهلة إلى النسخة 31 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الغابون لغاية 5 شباط/فبراير.

وتوقعت الصحافة التونسية أن يلعب المدرب الفرنكو-بولندي بخطة 4-4-2 التي اعتمدها خلال الاستعداد للبطولة، لاسيما في آخر مباراة له أمام مصر في القاهرة (صفر-1 لمصر(.

وقالت "الشروق" إن تونس سيقودها أمام السنغال لاعب الوسط وهبي الخزري (سندرلند الإنلكيزي)، فيما تبقى مشاركة المدافع القوي لنادي فلنسية الإسباني أيمن عبد النور في المجهول بسبب إصابة في الركبة.

ويمكنكم متابعة مبارتي الجزائر-زيمبابوي وتونس-السنغال مباشرة على موقع فرانس 24 على الإنترنت وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاوة مزياني



نشرت في : 15/01/2017