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رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2017: خسارة مرة "لأسود الأطلس" أمام الكونغو الديمقراطية 1-صفر

© بيار روني فورمس | بداية فاشلة للمغرب في كأس الأمم ألأفريقية 2017 لكرة القدم.

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 16/01/2017

سجل المنتخب المغربي خسارة مرة 1-صفر مساء الاثنين أمام الكونغو الديمقراطية في مستهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 ليحتل المركز الأخير في مجموعته الثالثة نظرا لتعادل ساحل العاج وتوغو في المباراة الأولى. ويلتقي "أسود الأطلس" الجمعة زملاء إيمانويل أديبايور.

خيبة أمل وتذمر لدى مشجعي المنتخب المغربي بعد خسارة "الأسود" أمام الكونغو الديمقراطية مساء الاثنين بنتيجة 1-صفر في مباراة أقيمت بمدينة أوييم (شمال الغابون) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017. وتتعقد بذلك مهمة زملاء مهدي بن عطية، والذين يحتلون المركز الأخير في المجموعة بعد تعادل ساحل العاج وتوغو في المباراة الأولى (0-0).

وكانت بداية المنتخب المغربي قوية بحيث أنه فرض سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول وخلق عدة فرص سانحة، أولها في الدقيقة الثانية عن طريق القدوري والذي اصطدمت تسديدته بعارضة الحارس متامبي. وتراجع الكونغوليون الديمقراطيون أمام ضغط "الأسود" ولكنهم صمدوا رغم محاولات المغرب المتعددة.

واقترب بحدوز من هز شباك متامبي الهدف الأول على المغرب إثر تلقيه تمريرة على طبق من ذهب من الأحمدي داخل منطقة الجزاء (21) لكنه فشل أمام الحارس. وكانت الفرصة الوحيدة للكونغو الديمقراطية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أجهضها بن عطية في آخر لحظة. 

اطلعوا على ملفنا الخاص: هل سيفوز منتخب عربي بكأس الأمم الأفريقية 2017؟

وعلى الرغم من أن المغرب بدأ الشوط الثاني كمابدأ الأول، أي بهجمة خطرة (46)، إلا أن حارسه منير تلقى هدفا في الدقيقة 56 سجله المهاجم كبنونغا بعد تردد في دفاع المغرب إثر تمريرة عرضية من مبيلي.

وأضاع المغربيون بعدها فرصا أخرى كانت ستسمح لهم بإدراك التعادل، لكن تسديدة كرسيلا مرت فوق المرمى (65) ورأسية أولى للبديل يوسف العربي عانقت القائم الأيمن لمرمى الحارس متامبي (82)، فيما الثانية اصطدمت بالحارس (87). فخرج "الأسود" خائبون ومستاؤون، وهم يعلمون أنهم الآن بحاجة لتحقيق الفوز أمام توغو، وإلا اقترب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية 2017. 

علاوة مزياني

نشرت في : 16/01/2017

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