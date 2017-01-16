القوات العراقية تبسط سيطرتها على شرق الموصل وتتقدم نحو غرب المدينة

تمكنت القوات العراقية مدعومة بقوى التحالف الدولي من استعادة نحو 90 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل التي يسيطر عليها جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ حزيران/يونيو 2014. ويبقى القسم الغربي بالكامل، الذي يضم المدينة القديمة، تحت سيطرة الجهاديين. ومن المتوقع أن تواجه القوات العراقية مقاومة أكبر هناك.

أعلنت السلطات الأمنية العراقية الاثنين أن القوات العراقية استعادت نحو 90 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية"، في إطار العمليات الجارية لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب التي تعد أبرز قوة تقاتل الجهاديين في الموصل، لوكالة الأنباء الفرنسية "تم تحرير أكثر من 85 إلى 90 بالمئة من الجانب الشرقي" لمدينة الموصل. وأضاف أن "ما تبقى لا يتجاوز خمسة أحياء" مؤكدا أنه "خلال الأيام المقبلة ينتهي هذا المحور بالكامل". وأوضح "تم استعادة السيطرة علي حي النبي يونس وحي الجماسة ورفع العلم العراقي فوق ضريح النبي يونس". وأشار إلى أن مسلحي "داعش باتوا عالقين في الأحياء المتبقية من هذا المحور وليس لديهم من سبيل سوى الاستسلام".

المعارك متواصلة

واستعادت القوات العراقية السبت، سيطرتها على جامعة الموصل التي تمتد على مساحة واسعة في الجانب الشرقي من المدينة. وعن عدد قتلى الجهاديين، قال النعمان إن "زخم المعركة مستمر ومن الصعب إحصاء عدد القتلى حاليا". ويواصل طيران التحالف من خلال توجيه ضربات قوية دعم قوات مكافحة الإرهاب في الموصل، وفقا للمتحدث

وتمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق جديدة والوصول لأول مرة إلى نهر دجلة، الذي يقع في قلب المدينة ويقسمها إلى شطرين. وعززت القوات الأمنية سيطرتها بعد أن فقد الجهاديون القدرة على دعم مقاتليهم الموجودين في الجانب الشرقي، غير القادرين على الفرار إلى الجانب الغربي من المدينة، بفضل ضربات قوات التحالف الجوي لجسور المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

لكن القسم الغربي من الموصل الذي يضم المدينة القديمة لا يزال تحت سيطرة الجهاديين بشكل كامل، ومن المتوقع أن تواجه القوات العراقية مقاومة أكبر هناك.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/01/2017