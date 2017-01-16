الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

مؤتمر باريس للسلام: تحديات تتخطى الاجتماعات؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا- الانتخابات التمهيدية: اليسار يبحث عن مسار

للمزيد

مراقبون

بورما.. جندي بورمي يدخن سيجارته ويلتقط سيلفي خلال اضطهاد مسلمين من الروهينغا

للمزيد

أسبوع في العالم

دونالد ترامب حليف أم خصم لموسكو ؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - إفريقيا: قمة للحكومات أم للشعوب؟

للمزيد

مراسلون

لماذا صوتوا لترامب ؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

مؤتمر باريس للسلام : رهان على "جبهة رفض" لتوجهات ترامب؟

للمزيد

ضيف اليوم

الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي: المناظرة الأولى بين سبعة مرشحين ومونتبورغ الأكثر إقناعا

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

أزمة نظافة في البحرين بعد تقليص شركة إسبانية عدد عمالها

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

المغرب: انتخاب اليساري حبيب المالكي رئيسا جديدا لمجلس النواب

© فرانس24

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/01/2017

انتخب اليساري حبيب المالكي الاثنين رئيسا لمجلس النواب في المغرب في وقت لا تزال فيه المملكة بدون حكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة سابقة في الحياة السياسية في المغرب وأملته ضرورات دبلوماسية.

في جلسة علنية للبرلمان المغربي، انتخب الاثنين مجلس النواب رئيسه الجديد حبيب المالكي، في وقت لا تزال فيه المملكة بدون حكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يجتمع فيه البرلمان منذ الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

واختير المالكي المرشح الوحيد للمنصب رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 198 صوتا (من 395) أثناء جلسة علنية للمجلس، بحسب صور بثت مباشرة عبر الإنترنت.

ورئيس المجلس الجديد الذي لم يظهر في المشهد السياسي المغربي في السنوات الأخيرة، هو خبير اقتصادي ومن شخصيات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير.

ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة سابقة في الحياة السياسية في المغرب وأملته ضرورات دبلوماسية حيث يتعين قبل عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي المفترضة في قمة أديس أبابا نهاية كانون الثاني/يناير أن يصادق البرلمان المغربي على معاهدة تأسيس الاتحاد الأفريقي.

وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا غرفتي البرلمان إلى تسريع هذا الإجراء الذي يتعين الانتهاء منه بحلول الجمعة، بحسب برلمانيين. وفي الأثناء سيختار النواب رؤساء مختلف الهيئات واللجان البرلمانية.

وسيطلق تفعيل البرلمان، الذي لم يجتمع منذ الانتخابات التي شهدت حلول حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي في المرتبة الأولى، حلقة جديدة في مسلسل تشكيل الحكومة.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف عبد الإله ابن كيران منذ ثلاثة أشهر، من تشكيل ائتلافه الجديد. وكان أنهى بنفسه المفاوضات قبل أسبوع بعد رفض مقترحه التمديد لائتلافه السابق المكون من التجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) والحركة الشعبية (محافظ). 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/01/2017

  • المغرب

    المغرب: إطلاق جولة ثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

    للمزيد

  • المغرب

    المغرب: أزمة سياسية تلوح في الأفق مع تعثر تشكيل الحكومة

    للمزيد

  • المغرب

    سوريا: تصريح ابن كيران يغضب روسيا و الخارجية المغربية تؤكد "احترامها لدور" موسكو

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي