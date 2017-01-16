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الشرق الأوسط

تركيا: اعتقال المشتبه به الرئيسي في اعتداء ليلة رأس السنة بإسطنبول

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/01/2017

أفاد التلفزيون الحكومي التركي مساء الاثنين اعتقال المشتبه به الرئيسي في اعتداء ليلة رأس السنة بإسطنبول والذي أوقع 39 قتيلا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". وحسب قناة "تي آر تي" فإن منفذ الاعتداء أوقف في شقة بحي إيسينيورت مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات.

تمكنت الشرطة التركية في وقت متأخر من مساء الاثنين من توقيف منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليليا في مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة وقتل فيه 39 شخصا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما أفادت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الحكومية.

وقالت القناة إنه في أعقاب عملية تفتيش واسعة النطاق نجحت الشرطة في العثور على المشتبه به الذي كان في شقة في حي ايسينيورت مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات. 

وكان المهاجم اقتحم بعيد منتصف ليلة رأس السنة مسلحا برشاش كلاشنيكوف ملهى رينا الليلي الشهير على ضفاف البوسفور فقتل شخصين أمام مدخل الملهى قبل أن يدخله ويواصل ارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها 39 شخصا بينهم 27 أجنبيا معظمهم من دول عربية.

وتعتقد السلطات التركية أن المهاجم كان مقاتلا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا حيث تدرب بشكل جيد على استخدام السلاح، كما نقلت وسائل الإعلام التركية.

ووقع الاعتداء على الملهى الليلي رغم الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة في إسطنبول التي سبق أن استهدفت باعتداءات العام الماضي.
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/01/2017

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