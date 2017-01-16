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أفريقيا

تونس تتسلم زورقين أمريكيين سريعين لتعزيز ترسانتها العسكرية في مكافحة الإرهاب

© أ ف ب | عناصر البحرية التونسية أثناء مراسم تسلم الزورقين في قاعدة بنزرت 16 يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/01/2017

في إطار اتفاق عسكري أبرم مع الولايات المتحدة في 2012، تسلمت تونس الاثنين زورقين عسكريين سريعين من شأنهما تعزيز قدرات الجيش التونسي في التصدي للإرهاب ومراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

خلال احتفال رسمي جرى في قاعدة بنزرت (شمال)، تسلم الجيش التونسي الاثنين زورقين عسكريين سريعين أمريكيين في إطار اتفاق أبرم في 2012.

والزورقان هما الثالث والرابع من إجمالي ستة زوارق من شأنها أن تتيح للجيش التونسي تعزيز قدراته في التصدي للإرهاب ومراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. ويتوقع أن تتسلم تونس الزورقين الأخيرين في غضون عام. وقال مصدر رسمي إن "المساعدة الأمريكية بما فيها المالية، أتاحت لتونس اقتناء هذه" المعدات.

وحضر الاحتفال وزير الدفاع التونسي عامر الحرشاني وكذلك سفير الولايات المتحدة في تونس دانييل روبنشتاين، الذي أكد أن تسليم الزورقين يندرج في إطار اتفاق وقع في 2012 بين البلدين. وأضاف أن هذا "لا يمثل إلا جانبا من تعاوننا الأمني الذي شاهدنا نتائجه في النجاحات الأخيرة" للجيش التونسي "في مكافحة الإرهاب". وذكر السفير بأن بلاده ساهمت بالخصوص في تعزيز قدرات المراقبة التونسية على طول الحدود مع ليبيا (500 كلم) البلد الغارق في الفوضى وعنف المجموعات الجهادية.

وكانت واشنطن منحت تونس النجاح الوحيد في ثورات وانتفاضات واضطرابات الربيع العربي، صفة "الحليف الكبير من خارج الحلف الأطلسي". ويتيح هذا الوضع تعزيز التعاون العسكري مع تونس. ففي آيار/مايو 2016 منحت واشنطن تونس طائرات "مول" وعربات جيب بقيمة 20 مليون دولار.

وفي خريف 2016 نفت الحكومة التونسية معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بشأن امتلاك الولايات المتحدة قاعدة في تونس مخصصة لنشر طيارات بدون طيار عاملة في ليبيا.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية أن وجود 60 عسكريا (أمريكيا) لا يعني وجود قاعدة أمريكية في تونس، فهؤلاء الأمريكيون يتولون "تدريب (عسكريين) تونسيين" مضيفا أنه بعد فترة من الزمن سيسلمون تونس الطائرات بدون طيار.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 16/01/2017

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