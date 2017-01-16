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أمريكا

نقل عدد من معتقلي غوانتانامو إلى سلطنة عمان "للإقامة المؤقتة"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/01/2017

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين عن وصول عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي إلى سلطنة عمان "للإقامة المؤقتة"، دون توضيح حول جنسيات المعتقلين.

وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي الاثنين إلى سلطنة عمان "للإقامة المؤقتة"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

ولم توضح الوزارة جنسيات المعتقلين الذي وصلوا إلى السلطنة قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكان أوباما جعل من إغلاق معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا إحدى أولويات سياسته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، "بناء على الأوامر السامية" للسلطان قابوس بن سعيد، "لتلبية التماس الحكومة الأمريكية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل غوانتانامو مراعاة لظروفهم الإنسانية، وصل السلطنة اليوم (الاثنين) عشرة أشخاص أُفرج عنهم من المعتقل المذكور وذلك للإقامة المؤقتة".

ولم ينجح أوباما في إغلاق المعتقل الذي يجسد في عدد من دول العالم التجاوزات في الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. لكنه تمكن من خفض عدد المعتقلين فيه إلى حد كبير.

وكان عدد المعتقلين في غوانتانامو يبلغ 242 معتقلا يوم تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير 2009. لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت في الخامس من كانون الثاني/يناير بعد نقل أربعة معتقلين يمنيين إلى السعودية أن العدد انخفض إلى 55.
 

 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 16/01/2017

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