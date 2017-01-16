معرض لاس فيغاس: الابتكارات التكنولوجية الجديدة للعام 2017

شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية بين الخامس والثامن من يناير/كانون الثاني الجاري معرض الكماليات في نسخته الخمسين، الموعد السنوي الذي ينتظره عشاق التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، والذي تكشف فيه الشركات النقاب عن آخر المنتجات التي تتزاحم طيلة العام في سوق التكنولوجيا السريع التطور والتقلبات.

من معرض الكماليات في لاس فيغاس اخترنا بعض المنتجات والابتكارات التكنولوجية التي ستطرح هذه السنة في الأسواق والتي راوحت بين الغرابة والخيال والفاعلية. منتجات توزعت بين ابتكارات موجهة لتأثيث البيت الذكي والصحة والروبوتات وعالم ألعاب الفيديو والسلامة المرورية.

منتوجات البيت الذكي و"المتصل"

وسادة زيك الذكية

وسادة زيك الذكية من معرض الكماليات في لاس فيغاس 2017

شركة "ريم فيت" الأمريكية وهي شركة عائلية مقرها مدينة شيكاغو، أدهشت الزائرين لمعرض الكماليات باقتراحها وسادة زيك الذكية التي تقدم عدة وظائف فضلا عن وظيفتها الرئيسية وهي المساعدة على النوم، هذه الوسادة تحتسب ساعات النوم ونوعيته كما تقوم ببث الموسيقى وتشاركها مع الأشخاص الذين يستخدمون وسائد مماثلة وتقدم أيضا وظيفة المنبه بعد ضبطها عبر تطبيق مجاني، كما تنبه وسادة زيك المستخدم إذا ارتفع شخيره وأصبح مزعجا.

مرآة ذكية للتسوق من البيت

شركة صينية طرحت في المعرض مرآة ذكية تسمى "أن شو ثري دي فيرتشوال دراسينغ ميرور" ، وهي مرآة منزلية متصلة بالإنترنت نستطيع من خلالها التسوق على الشبكة واختيار الملابس التي تعرضها المحلات على مواقعها وتسمح بتجربة هذه الملابس افتراضيا باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي وتقنية ثلاثية الأبعاد، والتجول بين الموديلات وتغيير القياسات والألوان بحسب الأذواق.

مرآة ذكية للتسوق من البيت - معرض لاس فيغاس للكماليات 2017

ويستطيع المستخدم تقاسم الصور التي جربها بالاستعانة بهذه المرآة المتصلة على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ آراء الآخرين . المرآة التي صنعت وصممت في الصين تقدم أيضا إحصاءات حول عمليات الشراء وحتى المرات التي جربت فيها هذه الملابس مما قد يكون مفيدا لمواقع التجارة على الإنترنت. وبالنسبة للمتاجر فإن المرآة توفر الكثير من الوقت واليد العاملة والأماكن الضرورية لحفظ هذه الملابس. كما توفر للمستخدم وقتا ثمينا حين يرغب في التسوق ليزور ما يشاء من المحلات دون أن يغادر بيته.

قالب أحذية يزيل الروائح الكريهة

الشركة اليابانية آتارينا جذبت الانتباه في صالون لاس فيغاس بتقديمها أول طائرة دون طيار من نوعها تقوم بتنظيف البيوت وتنقية الهواء بإزالة الغبار وامتصاصه داخل البيت كما تزيل الجزيئات الضارة داخل المنزل. وأدهشت هذه الشركة أيضا الزوار بجهاز ذكي في شكل قالب حذاء يشحن بالبطارية يرصد مستوى التلوث داخل الحذاء ويحميه من الروائح الكريهة ويقضى على البكتيريا أسمته "ديودورونت وان".

قالب أحذية يزيل الروائح الكريهة - معرض الكماليات في لاس فيغاس 2017

هذا القالب زود بطبقة رقيقة تبث كذلك الأوكسجين داخل الأحذية.. ولا تتطلب عملية تنقية الأحذية سوى ساعة واحدة فقط بحسب ما أكدته لنا الشركة المصنعة.

"الدوش الفرنسي الذكي"

الشركة الفرنسية الناشئة "سمارت أند بلو" ومقرها مدينة غرونوبل طرحت منتوجا مبتكرا في صالون لاس فيغاس هو عبارة عن دوش ذكي " إيدراو فرست" . ويسمح هذا الدوش بتوفير المياه خلال الاستحمام حيث يحتسب كمية المياه المستهلكة ويعدل مقبض الدوش، الذي يتطلب تركيبه 30 ثانية فقط ، يقوم بفضل نظام ضوئي بتلوين المياه بألوان معينة تتناسب مع كمية المياه المستعملة . فتتلون مياه الدوس باللون الأخضر إذا استعملنا 10 لترات من الماء قبل أن تتلون المياه بالأزرق إذا استهلكنا 20 لترا من المياه وإذا ارتفع استهلاكنا إلى 30 لترا تصبح المياه بنفسجية للتحذير من ارتفاع كمية المياه المستهلكة وقبل أن تبلغ مستوى قياسيا وتتلون بلون أحمر إذا تجاوزت كمية المياه 40 لترا...

الدوش الذكي- معرض الكماليات في لاس فيغاس 2017

الدوش الذكي يسمح بالتحكم إذا في كمية المياه المستهلكة والطاقة المستهلكة لتسخين المياه. ونستطيع متابعة تطور الاستهلاك عبر تطبيق مجاني باستخدام تقنية البلوتوث.

عماد بنسعيّد

نشرت في : 16/01/2017