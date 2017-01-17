روحاني: طهران ترفض "إعادة التفاوض" بشأن برنامجها النووي مع دونالد ترامب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز 2015 مع القوى الكبرى، في حال طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ذلك.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده بطهران، أن بلاده سترفض "إعادة التفاوض" على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى الكبرى في تموز 2015، في حال طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ذلك.

وصرح روحاني أنه "لا معنى للعودة إلى السابق، فالاتفاق اكتمل بعد جولات عددة من المباحثات وذهب إلى مجلس الأمن وتمت الموافقة عله وأصبح وثيقة عالمية"، بحسب ما نقلت وكالة أرنا للأنباء.

وانتقد ترامب الاتفاق النووي مرارا خلال حملته الانتخابية ودعا إلى إعادة التفاوض بشأنه، إلا أنه منذ انتخابه رفض الكشف عن خططه بهذا الشأن. ودعا مرشحه لوزارة الخارجية ريكس تيلرسون إلى "مراجعة كاملة" للاتفاق.

وقال روحاني إن ترامب "أدلى بالعديد من التصريحات بأن الاتفاق النووي لا يرضيه، وأنه ليس اتفاقا جيدا وربما هو الاتفاق الأسوأ على الإطلاق". وقال إن "هذه مجرد شعارات، ولا أعتقد أن شيئا سيحدث عندما يدخل البيت الأبيض". وأضاف أن "الاتفاق ليس بين جانبين لكي يعلن الرئيس الأمريكي عن امتعاضه أو سروره منه".

ووقع الاتفاق مع طهران كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وصرح مسؤولون أوروبيون وبريطانيون هذا الأسبوع أنهم لن يدعموا أية عملية إعادة تفاوض على الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017