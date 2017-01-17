السلطات التركية: المشتبه به الأوزبكي يعترف بتنفيذه اعتداء رأس السنة في إسطنبول

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء أن المشتبه به الذي أوقفته أجهزة الأمن في إسطنبول هو أوزبكي، وأنه اعترف بتنفيذه الاعتداء الدامي على ملهى بإسطنبول ليلة رأس السنة.

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء أن المشتبه به الأوزبكي الذي أوقفته أجهزة الأمن في إسطنبول، اعترف بأنه منفذ الهجوم على الملهى ليلة رأس السنة، والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" وخلف 39 قتيلا.

وبعد أسبوعين من المطاردة، اعتقلت السلطات التركية المشتبه به عبد القادر م. صباح الثلاثاء في شقة بحي اسنيورت في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بعدما رصدت الشرطة قبل ثلاثة أيام من ذلك مخبأ المشتبه به وتبعته للتعرف على شركائه.

وقال محافظ إسطنبول واصب شاهين للصحافة، "اعترف الإرهابي بجريمته"، مشيرا إلى أنه ولد في أوزبكستان العام 1983. وتابع "تدرب في أفغانستان وهو يتكلم أربع لغات. إنه إرهابي مدرب بشكل جيد".

كما أكد المحافظ أنه "من الواضح أن الهجوم نفذ باسم داعش"، مضيفا أن قوات الأمن اعتقلت كذلك في الشقة نفسها عراقيا وثلاث نساء يتحدرون من أفريقيا ومصر ويشتبه بارتباطهم بالتنظيم المتطرف.

من جتهتها، صادرت الشرطة خلال عملية المداهمة 197 ألف دولار وأسلحة.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للمشتبه به، يظهر فيها وجهه مدمى ويرتدي قميص "تي شيرت"، فيما يمسك به شرطي من عنقه.

وتابع شاهين أنه تمت تعبئة حوالى ألفي شرطي في إطار العملية، بدعم من أجهزة الاستخبارات، ولفت إلى أن الشرطة دهمت 152 عنوانا وأوقفت خمسين شخصا.

"باسم الوطن"السلطات تشكر الشرطة



ويعتبر القبض على المهاجم حيا نصرا كبيرا لقوات الأمن التركية، فقد يقودهم للعثور على خلايا أخرى على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" في المدينة.

من جهته، شكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "باسم الوطن" الشرطة ووزير الداخلية سليمان سويلو، في تغريدة على موقع تويتر.

أما رئيس الوزراء بن علي يلدريم، فقال للصحافيين إن "الأهم هو القبض على منفذ هذا الهجوم الشنيع وكشف القوى التي تقف خلفه. هذا تطور مهم بالنسبة لنا".

وكان بين قتلى الهجوم على ملهى "رينا" الليلي 27 أجنبيا يتحدرون خصوصا من لبنان والسعودية والعراق والمغرب وإسرائيل.

وقالت وكالة "دوغان" أنه تم اقتياد الموقوف إلى مقر شرطة إسطنبول لاستجوابه، فيما قامت الشرطة بعمليات أخرى في المدينة، دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المهاجم مدرب على إطلاق النار حيث قاتل في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وأصبح خبيرا في استخدام الأسلحة.

كما أفادت عدة وسائل إعلام أن المشتبه به أقام في تشرين الثاني/نوفمبر في قونيا بوسط تركيا مع زوجته وابنيهما لدى عودته من سوريا، حتى لا يثير الشبهات.

وشكل الهجوم على ملهى "رينا" بداية سنة دامية في تركيا بعدما شهد هذا البلد عام 2016 سلسلة اعتداءات ومحاولة انقلاب اعتقل على إثرها المئات.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017