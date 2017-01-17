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أوروبا

انتخاب الإيطالي أنطونيو تاجاني رئيسا للبرلمان الأوروبي

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/01/2017

انتخب الإيطالي أنطونيو تاجاني رئيسا جديدا للاتحاد الأوروبي خلفا للألماني مارتن شولتز. وشهدت الحملة الانتخابية منافسة قوية بين المرشحين، وقال ممثل الحزب الأوروبي الشعبي (يمين/يمين وسط) تاجاني إثر فوزه "سأكون رئيسا لكم جميعا، وسأحترم كل المجموعات".

تم انتخاب الإيطالي أنتونيو تاجاني ممثل اليمين الثلاثاء رئيسا للبرلمان الأوروبي، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء في ستراسبورغ الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان الألماني مارتن شولتز.

وحصل ممثل الحزب الأوروبي الشعبي (يمين/يمين وسط) تاجاني في الجولة الرابعة والأخيرة من الاقتراع على 315 صوتا مقابل 282 لمنافسه اليساري جياني بيتيلا وهو إيطالي أيضا، بحسب ما أفاد شولتز أمام النواب الأوروبيين الذين صفقوا للفائز.

وأكد تاجاني "سأكون رئيسا لكم جميعا، وسأحترم كل المجموعات". وأضاف تاجاني "أريد أن أهدي هذا الفوز لضحايا الزلزال الذي هز بلدي (..) أريد رسالة تضامن قوية من هذا البرلمان مع كافة ضحايا الإرهاب دون أن ننسى من يعانون حاليا سواء من كانوا بلا مأوى أو بلا عمل".

وهنأ رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الذي ينتمي أيضا للحزب الشعبي الأوروبي في تغريدة تاجاني باسم الدول الأعضاء وقال إنه "مستعد للتعاون" معه مضيفا "أن اتحادا أوروبيا قويا وموحدا يحتاج برلمانا أوروبيا بناء وناجعا".

وفي الجولات الثلاث الأولى من الاقتراع تنافس ستة مرشحين لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017

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