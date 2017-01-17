اليمن: أكثر من 10 آلاف مدني قتلوا منذ بدء هجوم التحالف العربي في 2015

وصل عدد المدنيين الذين قتلوا في اليمن منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في آذار/مارس 2015 إلى عشرة آلاف شخص حسب ما أعلنته الأمم المتحدة الاثنين. و من المنتظر أن تجري مباحثات الأسبوع الجاري بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشأن مقترحات السلام في عدن.

تواصل الأمم المتحدة مساعيها لأجل التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن وإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة العامين، حيث التقى الاثنين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فيما قالت الأمم المتحدة أن عدد قتلى الحرب وصل إلى 10 آلاف، بحسب متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال المتحدث فرحان حق أن المبعوث الأممي سيحاول "أن يقدم لهادي أحدث مقترحات السلام".

وذكرت الأمم المتحدة أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في آذار/مارس 2015 وصل إلى عشرة آلاف، بارتفاع عن العدد السابق الذي وصل إلى سبعة آلاف. وقال حق إن ارتفاع عدد القتلى "يؤكد على ضرورة حل الوضع في اليمن دون أي تأخير". وأضاف "هناك تكلفة إنسانية كبيرة جدا".

ويأمل ولد الشيخ أحمد إلى إحياء فرص السلام في اليمن بعد أن رفض هادي خارطة طريق مقترحة. ومن المقرر أن يرفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتدعو خارطة الطريق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في اليمن وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وغيرها من المدن.

وعقد ولد الشيخ أحمد محادثات في الأسابيع الماضي في دول الخليج ومن بينها السعودية حيث التقى بحاكم البنك المصرفي اليمني لتخفيف أزمة السيولة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017