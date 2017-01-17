روبوت ناسا على المريخ ..أصبح لعبة بين أيدي الأطفال

في معرض لاس فيغاس للكماليات طرح جيل جديد من الروبوتات متنوع الاختصاصات بفضل تطور سريع شهدته تقنية الذكاء الاصطناعي ما جعل هذه الروبوتات قادرة على أداء عدة مهام بشكل متزامن بدقة الآلة وعزيمة الإنسان ...

دمقرطة الروبوتات

لا داعي بعد اليوم للبحث عن شخص يساعدك في تنظيف بيتك ..ولا داعي أبدا لتكرار أوامر التنظيف مرتين أو أكثر

فالروبوت المنزلي " كوري" للشركة الكاليفورنية الناشئة مايفيلد روبوتيكس يتكفل بكل شيء .. فقد زود بخاصية التعرف على الأصوات وبعدد كبير من الميكروفونات ومكبرات الصوت ، يلبي الأوامر فقط بالإنجليزية في الوقت الحالي و رغم أن قدرته على الحوار تقتصر على ثلاث كلمات : مرحبا ، نعم ، لا ...

روبوت "كوري" - معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

إلا أن قدرته على التواصل محترمة ..ونقصد هنا التواصل عبر البلوتوث والواي فاي مع وحدة الإنترنت في البيت ...وقدرته على المراقبة أيضا ...حيث يمتلك كاميرا مراقبة في عينيه تبلغ صاحبه بأية حركة غير مألوفة في بيته خلال غيابه من خلال تنبيهات تصله على هاتفه الذكي مباشرة. كما أنه يستطيع تفادي الحواجز والعقبات داخل البيت ويشحن نفسه بنفسه حين يشعر بانخفاض مستوى بطاريته ....وسعره في حدود 699 دولارا أمريكيا ...

روبوت كوري - معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

الشركة الصينية المصنعة "إيوبوت تكنولوجيز" طرحت بدورها روبوتا منزليا يدعى "مورو" طوله 1,2 متر ويزن 35 كيلوغراما ، ولئن يفتقد لجمال وطرافة الروبوتات الأخرى إلا أن "مصنعه" أكسبه خصوصيات أخرى تعوض جماله المفقود ، وتقول الشركة الصينية ذات الربيعين فحسب، إنه سيسهل حياتنا اليومية ..

روبوت "مورو" - معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

هذا الروبوت قادر على العمل داخل وخارج البيت يتلقى الأوامر الصوتية ، يلتقط الأشياء بيديه الطويلتين.. حتى الأشياء الضخمة الحجم ويحملها إليك سواء كنت في صالونك أو في ورشتك ... يتعرف على الوجوه بفضل مستشعر وكاميرا ريال سانس زود بها ...لديه بطارية تعمل لمدة قد تصل إلى 8 ساعات وسعره كشكله الخارجي ....غير جذاب بالمرة حيث يبلغ 30 ألف دولار ما يجعله موجها أكثر للشركات من الأشخاص ..

روبوت "إل جي" الذي يدعى "هاب" الذي يتواصل مع كل الآلات الذكية في البيت والذي يستخدم المساعد الصوتي لأمازون " آلكسا ، وهو تقريبا على "قادر على أداء أي شيء" يستطيع تشغيل وإطفاء الآلات المنزلية بل ويتحكم فيها خاصة تلك التي صنعتها "إل جي"، تشغيل الموسيقى، اختيار الحرارة المثلى داخل البيت، يستطيع حتى إبلاغك بدرجة الحرارة في الخارج ويسمح لك أيضا بمشاهدة الفيديوهات والأفلام حيث يتحول إلى آلة عرض ...

روبوت آل جي - هاب - معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

" هاب" مزود أيضا بمساعد أمازون آلكسا يتعرف كذلك على الأصوات وكذلك على الأشخاص بفضل تقنية التعرف على الوجوه ما يمكنه من توجيه تحية خاصة لكل شخص مثلا .. ويميز أيضا بين الأصوات و أصحاب الأوامر التي يتلقاها وهي خاصية لم يسبقه إليها روبوت آخر إلى حد الآن ...وإذا كان لديك أطفال يستطيع "هاب" قراءة قصة لهم قبل النوم مثلا...

وعلى ذكر الأطفال....استوقفنا روبوت مخصص بشكل كامل لرعاية الأطفال ..روبوت آيبال في حجم الأطفال ذو شكل وديع يكاد يثير لديك مشاعر الأبوة أو الأمومة .... تعهد إليه مهمة رعاية أبنائك إذا كانوا ما بين الثالثة والثامنة من العمر ، يستخدم كلمات بسيطة هي غالبا أولى الكلمات التي يستخدمها الأطفال في سن مبكرة، ومزود حتى بنظام دردشة صوتي وعبر الفيديو للأطفال في ما بينهم...ويستطيع "آيبال" تعليم الأطفال المبادئ الأولى للبرمجة ...

روبوت آيبال - معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

ويكشف بكل فخر عن لوح رقمي يزين صدره ...ولديه لواقط تمكنه من التعرف على الأشياء بفضل حاسة اللمس.. متوفر في لونين : الوردي والأزرق ...وتقول الشركة المصنعة إنه قادر على التعبير عن مشاعر الفرح والإحباط وحتى الوحدة ...

وللأطفال أيضا طرح المركز الأمريكي للبحوث والتنمية جي بي إل نسخة عائلية من روبوت تستخدمه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في البحوث والاكتشافات على سطح المريخ ، لكن هذه النسخة مخصصة أكثر للاستخدام المدني واستطاع عدد من الأطفال التعرف على هذا الروبوت العجيب الذي زار عددا من المدارس والمعاهد والمستشفيات الأمريكية

وتؤكد الشركة أنه من الممكن جدا تصنيع هذا الروبوت بشكل كامل من مواد موجودة في متاجر على الإنترنت أو في المتاجر المتخصصة. خاصة أن برمجيات ومكونات هذا الروبوت المتطور مفتوحة المصدر ويمكن لأي شخص أن يجد في نفسه الكفاءة على تصنيعه ..حتى في بيته...

كما طرحت الشركة الكندية-الصينية وووي روبوتا - لعبة للأطفال انطلاقا من سن مبكرة أي الثالثة من العمر فقط ، في شكل كلب صغير وطريف يتحكم فيه الأطفال عبر تطبيق وكذلك عبر ساعة ذكية تستخدم كآلة تحكم يحرك كل أطرافه ويدور حول نفسه ،يتلقى الأوامر الصوتية ويتعرف على الأصوات والشركة تعمل على إدماج خدمة التعرف على الوجوه مع الروبوت التي تتوفر لدى عدد من منافسيه ...

روبوت "وو -ويي" - معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

عماد بنسعيّد

نشرت في : 17/01/2017