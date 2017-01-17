الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

كيف سيرد الأوروبيون على "استفزازات" ترامب؟!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

توقع بانخفاض الإيجارات السكنية في قطر

للمزيد

وجها لوجه

المغرب - انتخاب رئيس لمجلس النوب.. أية تداعيات على مسار تشكيل الحكومة الجديدة؟

للمزيد

النقاش

مؤتمر باريس للسلام: تحديات تتخطى الاجتماعات؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا- الانتخابات التمهيدية: اليسار يبحث عن مسار

للمزيد

ضيف اليوم

مؤتمر باريس.. بيان ختامي يشدد على حل الدولتين ويحذر من اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب

للمزيد

مراقبون

بورما.. جندي بورمي يدخن سيجارته ويلتقط سيلفي خلال اضطهاد مسلمين من الروهينغا

للمزيد

ضيف ومسيرة

شوقي عبد الأمير - شاعر ودبلوماسي عراقي ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

شوقي عبد الأمير - شاعر ودبلوماسي عراقي

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

لافروف: أحد أهداف محادثات أستانة "تثبيت" الهدنة الهشة في سوريا

© أ ف ب / أرشيف | وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/01/2017

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن أحد أهداف مفاوضات أستانة المقررة في 23 كانون الثاني/يناير الجاري، برعاية روسيا وإيران وتركيا، هو "تثبيت" الهدنة الهشة في سوريا.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن أحد أهداف محادثات أستانة المقررة في 23 كانون الثاني/يناير، برعاية روسيا وإيران وتركيا، هو "تثبيت" الهدنة الهشة في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي، إن اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن الفصائل المعارضة والنظام السوري، سيسمح بمشاركة "قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "أحد أهداف لقاء أستانة هو أولا تثبيت وقف إطلاق النار".

وكانت كل من موسكو الداعمة لدمشق، وأنقرة التي تدعم فصائل المعارضة السورية، قد أعلنتا في 29 كانون الأول/ديسمبر وقفا لإطلاق النار في سوريا، ودعتا إلى محادثات في عاصمة كازاخستان في 23 كانون الثاني/يناير حول تسوية النزاع في سوريا.

وتأتي هذه المبادرة التي انضمت إليها طهران، حليفة دمشق، بعد فك ارتباط الولايات المتحدة بالملف السوري، والانتصار الذي حققه الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر عبر استعادة مدينة حلب بالكامل، في ختام معارك استمرت أربع سنوات.

كما قال لافروف، "نقدّر بأن قادة المقاتلين على الأرض سيشاركون (في العملية السياسية)، ويجب عدم حصر لائحتهم فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 كانون الأول/ديسمبر" اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف، "يجب أن يتمكن الراغبون في الانضمام إلينا من القيام بذلك".

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية، قد أعلنت دعمها المحادثات. وستشارك أبرز فصائل المعارضة، وبينها "جيش الإسلام"، في المحادثات.

وتعمل روسيا على استكمال لائحة المشاركين. وسيحضر ممثلون عن فصائل معارضة والنظام السوري والأمم المتحدة.

كما أكد لافروف من جانب آخر أنه سيكون من "المنصف" دعوة ممثلين عن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، الذي سينصب رئيسا للولايات المتحدة في 20 الجاري، قبل ثلاثة أيام من محادثات أستانة.

من جانبه، أكد الفريق الانتقالي لترامب السبت تلقيه دعوة إلى أستانة، ملمحا إلى أنه لم يرد بعد على الدعوة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017

  • سوريا

    وزير الخارجية التركي: موسكو وافقت على حضور واشنطن مفاوضات السلام السورية في أستانة

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: هولاند يدعو لضم كل أطراف المنطقة في مفاوضات أستانة

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: محادثات السلام في أستانة ستعقد في 23 كانون الثاني/يناير

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي