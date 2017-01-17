لافروف: أحد أهداف محادثات أستانة "تثبيت" الهدنة الهشة في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن أحد أهداف مفاوضات أستانة المقررة في 23 كانون الثاني/يناير الجاري، برعاية روسيا وإيران وتركيا، هو "تثبيت" الهدنة الهشة في سوريا.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن أحد أهداف محادثات أستانة المقررة في 23 كانون الثاني/يناير، برعاية روسيا وإيران وتركيا، هو "تثبيت" الهدنة الهشة في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي، إن اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن الفصائل المعارضة والنظام السوري، سيسمح بمشاركة "قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "أحد أهداف لقاء أستانة هو أولا تثبيت وقف إطلاق النار".

وكانت كل من موسكو الداعمة لدمشق، وأنقرة التي تدعم فصائل المعارضة السورية، قد أعلنتا في 29 كانون الأول/ديسمبر وقفا لإطلاق النار في سوريا، ودعتا إلى محادثات في عاصمة كازاخستان في 23 كانون الثاني/يناير حول تسوية النزاع في سوريا.

وتأتي هذه المبادرة التي انضمت إليها طهران، حليفة دمشق، بعد فك ارتباط الولايات المتحدة بالملف السوري، والانتصار الذي حققه الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر عبر استعادة مدينة حلب بالكامل، في ختام معارك استمرت أربع سنوات.

كما قال لافروف، "نقدّر بأن قادة المقاتلين على الأرض سيشاركون (في العملية السياسية)، ويجب عدم حصر لائحتهم فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 كانون الأول/ديسمبر" اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف، "يجب أن يتمكن الراغبون في الانضمام إلينا من القيام بذلك".

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية، قد أعلنت دعمها المحادثات. وستشارك أبرز فصائل المعارضة، وبينها "جيش الإسلام"، في المحادثات.

وتعمل روسيا على استكمال لائحة المشاركين. وسيحضر ممثلون عن فصائل معارضة والنظام السوري والأمم المتحدة.

كما أكد لافروف من جانب آخر أنه سيكون من "المنصف" دعوة ممثلين عن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، الذي سينصب رئيسا للولايات المتحدة في 20 الجاري، قبل ثلاثة أيام من محادثات أستانة.

من جانبه، أكد الفريق الانتقالي لترامب السبت تلقيه دعوة إلى أستانة، ملمحا إلى أنه لم يرد بعد على الدعوة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 17/01/2017