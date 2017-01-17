فرنسا: من هو إيمانويل ماكرون "بروتوس" الجديد الذي خلط أوراق اليسار؟

من هو إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي السابق؟ كيف أصبح في غضون ستة أشهر من أبرز الشخصيات السياسية والمحبوبة من قبل الفرنسيين؟ كيف يخطط للوصول إلى سدة الحكم وماهي مسيرته السياسية؟

كل الأنظار متجهة نحو إيمانويل ماكرون، النجم الصاعد في السياسة الفرنسية. وزير الاقتصاد الفرنسي السابق (2014-2016) تحول إلى ظاهرة سياسية منذ استقالته من منصبه الوزاري في شهر أغسطس/آب 2016 الماضي ليؤسس حركة "إلى الأمام"، ويبدو أنه حظوظه في الوصول إلى هرم السلطة في مايو/أيار 2017 وفيرة.

اليمين يصف إيمانويل ماكرون ب "العميل" ويرى فيه المنافس الأشرس والذي يمكن أن يشكل عقبة أمام وصول فرانسوا فيون إلى سدة الحكم. أما الحزب الاشتراكي فلقبه ب"بروتوس جديد"، ذلك السياسي الفيلسوف الذي قتل الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر في عام 44 قبل المسيح رغم أنه هو الذي صقل مسيرته ومنحه كل النعمات والخيرات.

يصف الاشتراكيون إيمانويل ماكرون ب "بروتوس" لأنه بترشحه للرئاسة خدع حسب رأيهم الرئيس فرانسوا هولاند الذي عينه وزيرا للاقتصاد في 2014 بعدما عمل مستشارا له في قصر الإليزيه في 2012.

لكن في أغسطس/آب 2016، قرر ماكرون مغادرة الحكومة بحثا بمفرده عن السلطة العليا ودون أن يتساءل عن مخلفات الترشح ضد رئيس قدم له كل الدعم والمساندة من أجل البروز في الساحة السياسة الفرنسية والأوروبية؟

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وراء كل رجل عظيم امرأة

حياة إيمانويل ماكرون شبيهة بألبوم صور متعددة الألوان. بدأها بمسار تعليمي ناجح في أبرز المدراس والمعاهد الفرنسية وهي معهد "هنري 4" بباريس ثم معهد العلوم السياسية بباريس (2001) والمدرسة العليا للإدارة بمدينة ستراسبورغ (2002-2004) إضافة إلى مؤسسات تربوية عريقة أخرى.

خلال مشوراه الدراسي، وقع إيمانويل ماكرون وعمره لم يكن يتجاوز 16 سنة في غرام مدرسة للغة الفرنسية تدعى برجيت ترونيو والتي كانت تكبره سنا بعشرين سنة. لكن بما أن العشق لا يبالي بالسن ولا باللون فتزوجها بعد بضع سنوات ولا يزال يشارك حياتها إلى غاية اليوم.

لعبت برجيت ترونيو دورا أساسيا في تألق النجم ماكرون سواء كان على الصعيد المهني أو السياسي، فمنحته الثقة الكافية لمواجهة التحديات التي يفرضها عالم السياسة على كل مرشح يريد أن يصل إلى المنصب الأعلى للسلطة. فبعد تخرجه من المدرسة العليا للإدارة في 2004، عمل كمفتش عام للمالية لمدة ثلاث سنوات ثم انتقل بعد ذلك ليعمل في لجنة مهمتها إيجاد سياسة مالية تدعم الاقتصاد الفرنسي تحت رئاسة جاك أتالي، مستشار الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران.

في 2008، غادر عالم الإدارة العليا والتحق بمصرف "روتشيلد" ليكتشف أسرار البنوك والمالية. وفي حوار مع جريدة "لوموند"، علق ماكرون عن خبرته البنكية قائلا:" لقد تعلمت مهنة، واكتشفت كيف يسير عالم المال والاقتصاد".

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"قادر على الاستقالة في أية لحظة"

في 2012، التحق بالرئيس هولاند وعمل مستشارا اقتصاديا إلى غاية 2014 ليعينه هولاند بعد ذلك وزيرا للاقتصاد محل أرنو مونتبورغ الذي استقال من منصبه. وعن هذا التعيين، قال ماكرون:" لقد طلبت من الرئيس أن يمنحني ساعة واحدة فقط للتفكير. كنت أريد أن أضمن أن تكون لي حرية كاملة في التصرف. في الحقيقة لست رجل النزاعات والخلافات، لكن الرئيس كان يدرك في نفس الوقت بأنني قادر على الاستقالة في أية لحظة".

دامت عهدة ماكرون الوزارية سنتين (2014-2016) وظف خلالها خبرته في مجال البنوك لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وتخفيض نسبة البطالة التي تطال ملايين الفرنسيين. لكن عندما غادر الحكومة، اعترف بوجود عوائق كثيرة في الشركات والإدارات الفرنسية تحول دون القيام بإصلاحات عميقة وكفيلة بإخراج فرنسا من الأزمة التي تمر بها منذ سنوات عديدة.

ولم يشرح ماكرون سبب استقالته من منصبه ولم يكشف عما إذا كان يفكر آنذاك في خوض غمار الانتخابات الرئاسية أو إذا كان بصدد تأسيس حزب سياسي. عمل ماكرون في الظل و بعيدا عن أنظار الاعلام إلى غاية تأسيس حركته " إلى الأمام" واستقطب عشرات الألاف من المساندين، غالبيتهم من الشباب الذين يرون فيه الرجل السياسي النظيف الذي جاء بأفكار حديثة ويتحدث لغة أخرى غير لغة السياسيين الفرنسيين التقليديين.

ماكرون لا يريد ان يصنف في أية "خانة" سياسية



يؤكد ماكرون في كل تجمع انتخابي شعبي على ضرورة ألا يكون هناك منبوذون ومنسيون في فرنسا وضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في حال انتخابه رئيسا للبلاد وبالدفاع عن مشروع متناغم يقوم على رؤية شاملة.

كما تعهد بخفض كلفة العمل للمؤسسات العمومية وإبقاء نظام العمل 35 ساعة في الأسبوع وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

على المستوى الأوروبي، اقترح ميزانية أوروبية شاملة قادرة على التصدي للأزمات وتشجيع الاستثمار.كما تعهد بخفض كلفة العمل للمؤسسات العمومية وإبقاء نظام العمل 35 ساعة في الأسبوع وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

سياسيا، لا يصنف إيمانويل ماكرون في "خانة" ما فهو لا ينتمي لليسار ولا لليمين. فرغم شغله منصب وزير الاقتصاد في حكومة يسارية، لم يعلن ولو مرة واحدة أنه يدعم التوجه اليساري أو الحزب الاشتراكي. لا ينتمي بذلك لأي تيار سياسي تقليدي بل يشق طريقه رفقة مسانديه ويبلور أفكارا جديدة أصبحت تلقى صدى كبيرا في المجتمع الفرنسي.

دخل ماكرون المعركة الانتخابية بقوة رغم نقص الإمكانيات المالية. واليوم أصبحت تجمعاته الانتخابية تستقطب آلاف الشباب الذين يرون فيه رجل المستقبل الذي سيقود فرنسا نحو التألق والازدهار. ويعتمد ماكرون في خطاباته على كلمات عادية يستخدمها العام والخاص ويتصرف بكل عفوية وهذا عكس السياسيين التقليديين الذين تعودوا على لغة الخشب الغريبة عن الشعب.

ماكرون في طليعة الشخصيات المحبوبة من الفرنسيين

ولا تزال حركة " إلى الأمام" تجذب المزيد من الشباب ورجال الثقافة وحتى بعض السياسيين الذين أعلنوا مساندتهم لماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن الحزب الاشتراكي يرى فيه المنافس المباشر الذي يمكن أن يشتت صفوف اليسار ويسمح لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالتأهل إلى الجولة الثانية مثلما وقع في 2002 عندما جاء والدها جان ماري لوبان في المرتبة الثانية بعد شيراك في حين استبعد ليونيل جوسبان ممثل اليسار.

ورغم النداءات التي وجهها له الحزب الاشتراكي لكي يشارك في الانتخابات التمهيدية مثل باقي المرشحين في صفه، رفض ماكرون الاستجابة لها بحجة أنه رجل حر لا يمكن وضعه في خانة سياسية ما. بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية يصفون ماكرون ب"الديمقراطي الليبرالي" وهو يلقى الدعم من "الجناح اليميني" للحزب الاشتراكي ومن بعض السياسيين من اليمين والوسط. كان مقربا من رئيس الحكومة السابق والمتوفي ميشال روكار الذي أثر كثيرا في مساره السياسي.

يأتي ماكرون في طليعة الشخصيات السياسية المحبوبة من قبل الفرنسيين أمام جان لوك ميلنشون وفرانسوا فيون. فهل سيصل حبهم إلى درجة التصويت له في مايو /أيار 2017؟

طاهر هاني

نشرت في : 17/01/2017