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قراءة في صحف الخليج

قراءة يومية لأبرز عناوين صحف الخليج ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 06:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 17/01/2017

توقع بانخفاض الإيجارات السكنية في قطر

© فرانس24

تتناول هذه الحلقة جولة على أبرز مواضيع الصحف الخليجية، وفيها: برنامج للطاقة المتجددة في السعودية باستثمارات تصل إلى 30 بليون ريال. منح أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات. توقع بانخفاض الإيجارات السكنية في قطر. تحذير من إعادة نشر أي إساءة على مواقع التواصل الاجتماعي. كاريكاتير اليوم: بعد أوسلو.. مؤتمر باريس أولوية في عملية السلام.

البداية مع الممكلة العربية السعودية التي تشهد في الأسابيع المقبلة برنامجا للطاقة المتجددة سيشمل استثمارات تصل إلى ما بين ثلاثين إلى خمسين بليون دولار بحلول 2023، بحسب ما كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.
ووفق صحيفة "الحياة" أعلن الفالح انه في الأسابيع القادمة ستبدأ أول جولة عطاءات لمشاريع ضمن البرنامج الذي سينتج عشرة غيغا من الكهرباء، إضافة إلى البرنامج لا تزال الرياض في المراحل الباكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغا، مرجحا ضخ استثمارات كبيرة في الطاقة النووية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق «رؤية 2030» للإصلاح الاقتصادي، تسعى السعودية إلى استخدام وسائل غير نفطية لتوليد الكثير من حاجاتها الإضافية من الكهرباء.

إلى دولة الكويت، حيث تم منح أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "السياسة" على غلافها انه من دون قصد وبلا ترتيب مسبق وجدت الحكومة ومجلس الأمة طريقهما إلى التعاون في قضية تعديل التركيبة السكانية ومنح الأولوية لأبناء الكويتيات في التوظيف، مشيرة إلى مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية، ويسمح التعديل بأن تكون أولوية التعيين للكويتي الجنسية، فإن لم يوجد تكون الأفضلية للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية.
إضافة إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، اعتبارا من أول حزيران المقبل بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية.

في قطر، توقع خبراء عقاريون انخفاضا للإيجارات السكنية بنسبة خمسة بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدين أن هذه النسبة ستتسارع خلال النصف الثاني لتصل إلى 15%.
وفي حديث لصحيفة "العرب" القطرية، بين الخبراء أن الايجارات استقرت خلال الربع الاخير من العام 2016، حيث لجأ الملاك خلال تلك الفترة إلى تعزيز الخدمات والصيانة للمباني الجديدة.
كما أوضحوا أنه مع قلة المشاريع المعروضة والانتهاء من أخرى، من الطبيعي أن ينخفض عدد الموظفين الراغبين في الشقق والفلل والوحدات السكنية الأمر الذي سيزيد حجم المعروض مقابل الطلب.

نتابع مع صحيفة "الإمارات اليوم"، التي تصدر غلافها تحذير من قبل مختصين من إعادة نشر وبث والعبارات والصور ومقاطع الفيديو المسيئة للأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية.
المختصون أوضحوا لـ"الإمارات اليوم" أن معظم حالات إعادة النشر يمكن أن تضع فاعلها تحت طائلة القانون، كمساهم جنائي مع الشخص الذي نشرها في البداية.
مدير معهد التدريب القضائي جمال السميطي، قال إن القانون الاتحادي للجرائم الالكترونية تناول محددات وعقوبات من ينشر عبارات أو صورا أو مقاطع عبر المواقع الالكترونية تصنف على أنها إساءة أو قذف وسب، أو تشهير بأشخاص أو مؤسسات بعينها، ويختلف التعامل مع الحالة وفقا لظروفها، إذ يعتمد الأمر على دراسة الجهة الأمنية أو القضائية لطبيعة إعادة النشر.

من الصحيفة الاماراتية اخترنا رسما لعامر من صحيفة "البيان"، أشار فيه إلى رمي اتفاق أوسلو ليحل مكانه مؤتمر باريس 2017 في عملية السلام بين الفلسطنيين والاسرائليين .

ختام الجولة في سلطنة عمان، ومهرجان مسقط 2017 الذي أشرنا إليه في جولة سابقة.
فبحسب ما ورد على غلاف صحيفة "الوطن العمانية"، من المنتظر أن تحتل الثقافة العربية بؤرة الاهتمام في المهرجان، على عكس السنوات السابقة، حيث من المنتظر أن ينبع المهرجان هذا العام بالكامل من المنطقة وخاصة فنون المسرح والشعر والموسيقى والأفلام بجانب مساهمات الكتاب والشعراء والفنانين العمانيين.
ووفق ما صرح مصدر مسؤول، فإن الكثير من الفنانين والموسيقيين وفرق العرض المعروفة من السلطنة ومن دول الخليج سيعرضون مواهبهم بالمهرجان، وستكون قرية التراث بالعامرات محور المهرجان بتسليط الضوء على العديد من الجوانب التراثية لنمط حياة الشعب العماني في المناطق الريفية.

إعداد فرانس 24

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