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رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2017: مصر تتعادل مع مالي وعصام الحضري يدخل تاريخ البطولة

© بيار روني فورمس - فرانس 24

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 17/01/2017

تعاد المنتخب المصري أمام مالي بنتيجة سلبية مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، فيما أصبح الحارس عصام الحضري أكبر لاعب سنا في تاريخ البطولة.

كانت عودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مرتقبة نظرا لغياب "الفراعنة"، أبطال أفريقيا سبع مرات، عن البطولة منذ 2010 وفوزها بلقبها الأخير.

ولكن زملاء محمد صلاح فشلوا من انتزاع الفوز من مالي وتعادلوا معه في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء في مدينة بور جونتيل (غرب الغابون).

وفي النهاية، كان بطل هذه المواجهة الممتعة بين منتخبي "الفراعنة" و"النسور" الحارس عصام الحضري، الذي بات أكبر لاعب سنا يخوض كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وبدأ الحضري، والبالغ من العمر 44 عاما ويومان، بدأ المباراة على كرسي البدلاء قبل أن يدخل في مكان الحارس الأساسي أحمد الشناوي في الدقيقة 24 إثر تعرض الأخير للإصابة.

اطلعوا على ملفنا الخاص بكأس الأمم الأفريقية 2017

المنتخب المصري بقيادة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، دخل المواجهة بخطة 4-4-2، مع الثنائي الخطر محمد صلاح ومروان محسن في الهجوم. ورغم سيطرته المبكرة إلا أن الماليين أول من اقتربوا من هز الشباك عندما مرر ماريغا لكوليبالي الذي كاد يبباغت الشناوي (13). ورد مصر عن طريق لاعب أرسنال محمد النني الذي اقترب بدوره من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة جميلة من صلاح ولكن الكرة مرت فوق مرمى مالي.

وعندما هدد كوليبالي مرمى عصام الحضري في الدقيقة 42 إثر تمريرة من باكاري ساكو، رد "الفراعنة" برأسية جميلة من محسن بعد تمريرة من تريزيغيه، هذه أخطر فرصة للفراعنة (54).

وعلى الرغم من تبادل الفرص السانحة، إلا أن النتيجة لم تتغير لغاية صافرة النهاية، ليحتل مالي ومصر المركز الثالث بالتساوي، وراء غانا التي فازت ظهر الثلاثاء على أوغندا 1-صفر من اسجيل أندري أيو.

علاوة مزياني

نشرت في : 17/01/2017

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