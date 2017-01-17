كأس الأمم الأفريقية 2017: أندري أيو يقود غانا للفوز على أوغندا 1-صفر

فازت غانا ظهر الثلاثاء على أوغندا بنتيجة 1-صفر في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017. وسجل هدف المباراة، والتي أقيمت في مدينة بور جنتيل، لاعب سواسي الإنكليزي أندري أيو في الدقيقة 32 بركلة جزاء. وتلعب مصر عند الساعة الثامنة مساء أمام مالي في المجموعة نفسها.

غادر المنتخب الغاني كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 بتذمر واستياء بعد خسارته في النهائي أمام ساحل العاج، وها هو يبدأ حملة 2017 بالفرح والسعادة بعد فوزه ظهر الثلاثاء في مدينة بورجنتيل (غرب الغابون) على أوغندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل هدف الفوز أندري أيو لاعب وسط سوانسي الإنكليزي في الدقيقة 32 بركلة جزاء إثر خطأ على زميله أساموا جيان في منطقة الجزاء. وسيطرت "النجوم السود" على مجريات المباراة، فيما عادت أوغندا بقوة في الدقائق الأخيرة من المباراة، مقتربا أكثر من مرة من إدراك التعادل. لكن غانا بقيادة المدرب الإسرائيلي إفرام غرانت صمدت وأحرزت النقاط الثلاث لتتصدر المجموعة مؤقتا.

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ويخوض المنتخب المصري، بطل أفريقيا سبع مرات والغائب عن البطولة منذ 2010، مواجهة قوية عند الساعة الثامنة مساء (السادسة توقيت غرينتش) أمام مالي. ويمكنكم متابعة المباراة مباشرة على موقع فرانس 24.

علاوة مزياني

نشرت في : 17/01/2017