كندا: فتح تحقيق في تمضية رئيس الوزراء عطلة رأس السنة بضيافة ملياردير

يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انتقادات، على خلفية تمضية عطلة رأس السنة بضيافة الملياردير شاه كريم الحسيني، ما استدعى إعلان مفوضة الأخلاقيات ماري داوسون الاثنين فتح تحقيق في الأمر. ويحظر القانون الكندي على الوزراء ورئيسهم تلقي الهدايا.

أعلنت مفوضة الأخلاقيات في كندا ماري داوسون الاثنين، أنها فتحت تحقيقا في تمضية رئيس الوزراء جاستن ترودو عطلة رأس السنة بضيافة فاعل الخير الملياردير شاه كريم الحسيني، الذي يعتبر إمام الشيعة الإسماعيلية النزارية في العالم، ويحمل لقب الآغا خان الرابع.

وقالت داوسون إنها تحقق في ما إذا كان قد حصل أي تضارب في المصالح من جراء الإجازة التي أمضاها رئيس الوزراء في جزيرة خاصة يملكها الآغا خان، الذي تحمّل كافة النفقات، بما في ذلك الرحلة من وإلى الجزيرة على متن مروحيته الخاصة.

وفي البدء أبقى ترودو تفاصيل إجازته سرية، لكنه عاد في النهاية وأقر بأنه أمضى عطلة رأس السنة في جزيرة في الباهاماس، بصحبة أسرته ورئيس الحزب الليبرالي وبرلماني ليبرالي وزوجتيهما.

ويرأس الآغا خان مؤسسة تحمل اسمه، وهي مسجلة في كندا كمجموعة ضغط (لوبي)، وقد حصلت على إعانات من الحكومة الكندية بمئات ملايين الدولارات، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول احتمال حصول تضارب مصالح بين ترؤس ترودو الحكومة وقبوله الدعوة لتمضية الإجازة بضيافة رئيس هذه المؤسسة.

ويحظر القانون الكندي على الوزراء ورئيسهم تلقي الهدايا. وتعتبر تحديدا السفرات المجانية المقدمة لمسؤولين منتخبين أمرا محظورا.

ورد ترودو الأسبوع الماضي على انتقادات من جانب المعارضة بالقول، إن هذه الإجازة كانت "رحلة عائلية شخصية"، مؤكدا أن الآغا خان "صديق منذ أمد بعيد" لعائلته، لكنه أقر الاثنين بأن هذه الإجازة أثارت "مخاوف" لدى قسم من المواطنين، مؤكدا أنه سيكون "سعيدا بالرد على كل أسئلة" مفوضية الأخلاقيات.

وإذا ثبت أن ترودو انتهك القواعد الأخلاقية المفروضة على المسؤولين الفدراليين، سيصبح بذلك أول رئيس وزراء في تاريخ البلاد يرتكب هذه المخالفة.

لكن، حتى إذا أدين ترودو بانتهاك القواعد الأخلاقية، فإن العقوبة على هذه المخالفة لا تتعدى التوبيخ، ولكنها مع ذلك ستكون كفيلة بتلطيخ سمعة الزعيم الليبرالي الذي اتخذ السلوك الأخلاقي شعارا لعمل حكومته.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017