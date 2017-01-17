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أمريكا

رحيل يوجين سيرنان آخر إنسان مشى على سطح القمر

© أ ف ب/ أرشيف | القمر

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/01/2017

رحل الأمريكي يوجين سيرنان الثلاثاء عن 82 عاما، وهو آخر رائد فضاء سار على سطح القمر العام 1972، بحسب ما أعلنت عائلته ووكالة "ناسا".

توفي الأمريكي يوجين سيرنان، الذي كان آخر رائد فضاء مشى على القمر في العام 1972، عن 82 عاما، حسب ما أعلنت عائلته ووكالة الفضاء الأمريكية.

وكان يوجين سيرنان قائدا لمركبة "أبولو 17" في كانون الأول/ديسمبر 1972. وكانت هذه ثالثة رحلة فضائية له وآخر رحلة أمريكية مأهولة إلى القمر.

وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية تغريدة على "تويتر" تقول، "نأسف لوفاة الرائد المتقاعد في الناسا جين سيرنان، وهو آخر إنسان مشى على القمر".

أما في بيان العائلة الذي نشرته ناسا، فكتب أن رائد الفضاء والضابط السابق في البحرية الأمريكية كان يعاني من مشاكل صحية منذ فترة. وأضافت عائلته "حتى في سن الثانية والثمانين، كان جين يحرص على تشارك رغبته في تواصل اكتشاف الإنسان للفضاء، ويشجع المسؤولين في بلادنا والشباب كذلك على عدم جعله آخر إنسان مشى على سطح القمر".

من جهة أخرى، نشر مركز كينيدي تغريدة تقول "إد استرا جين"، وهي عبارة لاتينية معناها "حتى النجوم".

الولادة والنشأة

ولد سيرنان في شيكاغو العام 1934، وكان أحد 14 رائدا اختيروا للانضمام إلى الناسا العام 1963. وشارك في مهمات "جيميناي" و"أبولو". وقد أمضى ما مجموعه 566 ساعة و15 دقيقة في الفضاء من بينها أكثر من 73 ساعة على سطح القمر.

وفي العام 1979، غادر يوجين سيرنان البحرية والناسا للانضمام إلى القطاع الخاص. وقد أصبح خصوصا معلقا تلفزيونيا للرحلات الفضائية.

وفي العام 2016 كرس له فيلم وثائقي بعنوان "آخر رجل على القمر".

وأتت وفاته بعد شهر على رحيل جون غلين، رائد الفضاء الشهير في مرحلة غزو الفضاء عن 95 عاما. وكان غلين أول أمريكي يدور في مدار الأرض بعد سنة على السوفياتي يوري غاغارين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/01/2017

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