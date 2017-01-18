القضاء الأمريكي: أرملة منفذ هجوم أورلاندو "تآمرت مع تنظيم إرهابي"

اتهم القضاء الأمريكي الثلاثاء أرملة منفذ هجوم أورلاندو في حزيران/يونيو، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا، بالتآمر مع تنظيم إرهابي وبعرقلة سير العدالة.

وجه القضاء الأمريكي الثلاثاء تهمتي التآمر مع تنظيم إرهابي وعرقلة سير العدالة إلى أرملة عمر متين، منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليليا للمثليين في أورلاندو في حزيران/يونيو، وأسفر عن مقتل 49 شخصا.

وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن نور زاهي سلمان الأمريكية من أصل فلسطيني قامت "عن علم بمساعدة عمر متين" في الفترة الممتدة على الأقل بين نيسان/أبريل 2016، وتاريخ تنفيذه الهجوم في 12 حزيران/يونيو، وذلك عن طريق "محاولتها تقديم ’دعم وموارد مادية‘" إلى تنظيم أجنبي إرهابي، هو تنظيم ’الدولة الإسلامية‘". كذلك فإن سلمان (30 عاما)، متهمة بالقيام عمدا "بتضليل" المحققين في شرطة فلوريدا والشرطة الفدرالية، بحسب القرار الاتهامي.

وداهم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) صباح الاثنين منزل سلمان الواقع في مدينة روديو، على بعد أربعين كلم شمال شرق سان فرانسيسكو بولاية فلوريدا واعتقلوها.

وسلمان أم لطفل واحد هو صبي يبلغ أربع سنوات أنجبته من زوجها متين الذي قتلته الشرطة إثر الهجوم الذي شنه في 12 حزيران/يونيو 2016 على ملهى "بالس"، واعتبر أسوأ هجوم إرهابي تشهده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، إذ إنه أسفر عن سقوط 49 قتيلا و53 جريحا.

ويبدو أن الرجل الذي هاجر والداه من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، أصبح متشددا بعد أن اطلع على الدعاية الجهادية على الإنترنت.

وكانت سلمان قد قالت في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في تشرين الثاني/نوفمبر إنه لم يكن لديها أي علم بمخطط زوجها، مضيفة "أنا لا أوافق على ما فعل". لكن وسائل إعلام نشرت معلومات تدحض روايتها، مؤكدة أن سلمان كانت على علم بنوايا زوجها، وأنها رافقته مرة واحدة على الأقل في رحلات الاستطلاع التي قام بها قبل تنفيذه الاعتداء.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 18/01/2017