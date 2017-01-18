وسائل إعلام تركية: منفذ اعتداء رأس السنة في إسطنبول تلقى تعليمات من الرقة

أفادت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن منفذ اعتداء الملهى ليلة رأس السنة في إسطنبول أكد خلال استجوابه أنه نفذ العملية بعد أن تلقى تعليمات من الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

نقلت وسائل إعلام تركية الأربعاء أن منفذ الاعتداء على الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة خلال استجوابه أكد أنه نفذ العملية بعد أن تلقى تعليمات من الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

ونقلت صحيفة "حرييت" وقناة "سي آن آن ترك" مقتطفات من عملية استجوابه وأوضح فيها أنه كان يفترض أولا أن يستهدف ساحة تقسيم في وسط إسطنبول التي تعج بالسياح لكنه قام بتغيير خطته بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وقال الأوزبكي الذي اعتقل ليل الاثنين الثلاثاء "تلقيت تعليمات من الرقة. تلقيت أوامر بتنفيذ هجوم في ساحة تقسيم ليلة رأس السنة".

وذكر بأنه توجه إلى ساحة تقسيم في إسطنبول لعملية استشكاف والتقط فيها صورا أرسلها إلى أشخاص في الرقة. ويظهر في شريط فيديو بثته وسائل الإعلام التركية وهو يصور نفسه في ساحة تقسيم في تاريخ لم يحدد.

وسير الهجوم معروف، فبعيد منتصف الليل اقتحم مدخل الملهى وقتل شرطيا كان يتولى الحراسة ودخل إلى القاعة حيث فتح النار على الناس ما أدى إلى مقتل 39 شخصا بينهم العديد من الأجانب.

واعتقاله بعد أكثر من أسبوعين على وقوع الهجوم "يدل إلى أي حد الشرطة التركية قوية ونافذة" على حد تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان.

بحسب السلطات تدرب عبد القادر.م في أفغانستان واعترف بأنه منفذ الاعتداء على الملهى الليلي.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش "من هي القوة الحقيقية التي تقف وراء الهجوم التي وجهت المعتدي أو المعتدين؟ نأمل الآن في كشف كل الحقائق".

كما تم توقيف 27 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وفي صلاتهم بالمهاجم في بورصة (شمال غرب) وأودعوا السجن على ذمة التحقيق الأربعاء كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/01/2017