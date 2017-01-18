كأس الأمم الأفريقية 2017: الكاميرون تتصدر مجموعتها إثر فوزها على غينيا بيساو

فاز منتخب الكاميرون على نظيره من غينيا بيساو الأربعاء 2-1 في ليبرفيل في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الأمم الإفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم التي تتواصل لغاية الخامس من شباط/فبراير.

تتواصل فعاليات كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم بالغابون، حيث حولت الكاميرون تأخرها أمام غينيا بيساو إلى فوز 2-1 الأربعاء في ليبرفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل سيباستيان سياني (61) ومايكل نغادو-نغادجوي (79) للكاميرون، وبيكيتي بريتو (13) لغينيا بيساو.

وكانت الغابون تعادلت مع بوركينا فاسو 1-1 في المجموعة ذاتها.

وكانت الجولة الأولى انتهت بتعادل الغابون مع غينيا بيساو، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة 1-1.

وتصدرت الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الغابون وبوركينا فاسو ونقطة لغينيا بيساو.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة الأحد المقبل، تلتقي الغابون مع الكاميرون وبوركينا فاسو مع غينيا بيساو.

وأحرجت غينيا بيساو الضيفة الجديدة إلى البطولة، إذ تشارك فيها للمرة الأولى في تاريخها، الكاميرون صاحبة التاريخ الكبير قبل أن تحقق الأخيرة الفوز.

توج منتخب الكاميرون بطلا لأفريقيا أربع مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002، ويملك خبرة واسعة في النهائيات إذ يشارك للمرة الرابعة عشرة، وخاض حتى الآن 76 مباراة فاز في 37 منها مقابل 22 تعادلا و15 خسارة.

انطلقت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين مع سعي واضح للاعبي غينيا بيساو لاختراق المنطقة الكاميرونية.

وفاجأ منتخب غينيا بيساو مرمى الكاميرون بهدف السبق من مجهود فردي في الدقيقة الثالثة عشرة، إذ تسلم بيكيتي بريتو الكرة في منتصف الملعب تماما وسار بها بسرعة كبيرة ثم اخترق المنطقة وسددها قوية لمسها الحارس جوزيف أوندوا لكنها تابعت طريقها إلى الشباك.

اندفع منتخب الكاميرون لإدراك التعادل بسرعة لكن محاولاته كانت خجولة وأبرزها كرة من كلينتون مونا نجي سيطر عليها الحارس أزفيدو مندنيس (27).

وشكلت الهجمات المرتدة للاعبي غينيا بيساو خطورة على مرمى أوندوا لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة.

تكثفت هجمات الكاميرون وكادت تخرج من الشوط الأول متعادلة في مناسبتين، الأولى من كرة قوية لبنجامين موكاندجو من داخل المنطقة نجح منديس في التقاطها في الدقيقة 43، والثانية إثر كرة وصلت إلى فنسنت أبو أبوكر وهو في وضع مثالي للتسديد لكنه تابعها ضعيفة في متناول الحارس بعد ثوان قليلة.

بدأ منتخب الكاميرون الشوط الثاني مهاجما معتمدا على الاختراق عبر الأطراف والتسديد من بعيد فنجح في إدراك التعادل بعد أن أفلت مرماه من هدف ثان.

واستغل فريديريك مندي أولا خطأ دفاعيا للكاميرون فخطف الكرة واخترق المنطقة ثم سددها من فوق الحارس الخارج للتصدي له لكن المدافع مايكل نغادو-نغادجوي تدخل في الوقت المناسب لإبعادها قبل أن تهز الشباك (54).

وجاء هدف التعادل للكاميرون في الدقيقة 61 إثر كرة مررها موكانديو من الجهة اليسرى إلى سيباستيان سياني فأطلقها قوية بلمسة واحدة في الزاوية اليمنى للمرمى.

حاول المنتخب الكاميروني الاستفادة من إيقاعه المرتفع فحاصر منافسه سعيا إلى تسجيل هدف ثان ونجح بذلك في الدقيقة 79 عبر نغادو-نغادجوي الذي أطلق كرة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى منديز.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 18/01/2017