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رياضة

كأس الأمم الأفريقية : حارس المنتخب المصري عصام الحضري يصبح "شيخ" البطولة

© أف ب | الحضري فاز أربع مرات بكأس الأمم الأفريقية.

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 18/01/2017

بات حارس المنتخب المصري عصام الحضري أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إذ إنه خاض مساء الثلاثاء مباراة مصر - مالي وعمره 44 عاما ويومان. وكان الرقم القياسي السابق بحوزة زميله السابق حسام حسن الذي شارك في نسخة 2006 وهو يبلغ من العمر 39 عاما وخمسة أشهر و24 يوما.

كان رمضان صبحي، لاعب المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم في عامه الأول عندما خاض عصام الحضري أول مباراة له في البطولة القارية، وذلك في نسخة بوركينا فاسو عام 1998 وتوج "الفراعنة" بلقبهم الرابع بقيادة الراحل محمود الجوهري.

اطلعوا على ملفنا الخاص بكأس الأمم الأفريقية 2017

وأصبح الحضري، والذي دخل بديلا لزميله أحمد الشناوي مساء الثلاثاء خلال المباراة بين مصر ومالي (0-0) في منافسات المجموعة الرابعة، أكبر لاعب سنا يخوض البطولة القارية عمره 44 عاما ويومين، ليحطم الرقم السابق الذي كان بحوزة مواطنه حسام حسن الذي شارك في نسخة 2006 وهو يبلغ من العمر 39 عاما وخمسة أشهر و24 يوما.

ويشترك الحضري وحسن في الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في كأس الأمم الأفريقية برصيد أربعة ألقاب لكل منهما، وذلك في سنوات 1998(بوركينا فاسو)، و2006 (مصر)، و2008 (غانا) و2010 (أنغولا). وأمام عصام فرصة كسر هذا الرقم المشترك، وهو بحاجة للفوز بكأس 2017 مع زملائه.
 

علاوة مزياني

نشرت في : 18/01/2017

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