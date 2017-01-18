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رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2017: الغابون يتعادل مع ضيفه بوركينا فاسو 1-1

© بيار روني فورمس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/01/2017

تعادل منتخب البلد المنظم الغابون الأربعاء مع ضيفه بوركينا فاسو 1-1 في ليبرفيل في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم التي تتواصل لغاية الخامس من شباط/فبراير.

تتواصل فعاليات كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم بالغابون، حيث تعادل الأربعاء منتخب البلد المضيف مع بوركينا فاسو 1-1 في ليبرفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى .

وسجل بيار إيميريك أوباميانغ (38 من ركلة جزاء) هدف الغابون، وبريجيدوس ناكولما (23) هدف بوركينا.

والتعادل هو الثالث في أول ثلاث مباريات في المجموعة بعد تعادل الغابون التي تستضيف البطولة حتى الخامس من شباط/فبراير، في الجولة الأولى مع غينيا بيساو المشاركة لأول مرة في النهائيات، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة 1-1.

والتعادل هو الثاني بين المنتخبين في الأمم الأفريقية مقابل 3 انتصارات للغابون وخسارة.

وتلعب لاحقا اليوم الكاميرون مع غينيا بيساو.

وتدخلت العارضة ضد تسديدة دينيس بوانغا التي ارتدت أمام خط المرمى وتابعها أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وأفضل لاعب في أفريقيا عام 2015 خفيفة سيطر عليها الحارس البوركينابي هيرفيه كواكو كوفي (7).

وسجل بريجيدوس ناكولما، بديل جوناتان بترويبا الذي تعرض للإصابة في وقت مبكر (11)، هدف السبق لبوركينا فاسو مستغلا خطأ دفاعيا في وسط الملعب بعد مناولة طويلة من منطقته الدفاعية، ثم هرب من مدافعين اثنين وواجه الحارس ديدييه أوفونا قبل أن يدحرج الكرة من بين اللاعبين الثلاثة في المرمى الخالي (23).

وأبقى النجم الغابوني أوباميانغ على أمل بلاده بالتأهل رغم صعوبة الموقف أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة الأحد، وذلك عندما أدرك التعادل من ركلة جزاء (38)، مسجلا هدفه الثاني في البطولة.

وجاء التعادل بنفس السيناريو من كرة عالية طويلة كسر أوباميانغ التسلل على إثرها عند دائرة وسط الملعب وانطلق كالسهم بعدما فشل أحد المدافعين في قطعها فارتمى الحارس كوفي على قدميه وأسقطه في المنطقة المحرمة.

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصتان لبوركينا عبر البديل برتران تراوريه (58) وبانو دياوارا (60) نجح الحارس الغابوني في إبعاد خطرهما.

وفوت أوباميانغ فرصة حسم النتيجة بتسديدة من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل (78)، تلاه بوانغا بتسديدة من مسافة قريبة ارتدت من قدم الحارس (81)، وثالثة من رأس سيرج جونيور نغوالي (89). 

 

فرانس24/أ ف ب
 

نشرت في : 18/01/2017

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