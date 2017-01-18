اتفاق تونسي ليبي على عبور السلع من المركز الحدودي رأس جدير

توصلت السلطات التونسية مع نظيرتها الليبية إلى اتفاق على عبور السلع من المركز الحدودي رأس جدير وذلك بعد عدة أيام من المظاهرات والاشتباكات في مدينة بن قردان التونسية. ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأربع أيام المقبلة، بحسب ما أفاد نائب عن ولاية مدنين في البرلمان شارك في المباحثات.

أضفت المفاوضات بين السلطات التونسية والليبية الثلاثاء إلى اتفاق على عبور السلع من المركز الحدودي رأس جدير (ولاية مدنين-جنوب شرق) وذلك بعد عدة أيام من التوتر الاجتماعي في الجنوب التونسي، وفق ما علم من مصدر قريب من المفاوضات.

وشهدت مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين اضطرابات اجتماعية منذ نحو أسبوع حيث طالب المحتجون بحرية حركة السلع باتجاه ليبيا. وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين بعض شبان المدينة وقوات الأمن.

وعقد الثلاثاء اجتماع جديد بين السلطات التونسية وأطراف ليبية ما أتاح التوصل إلى اتفاق، بحسب مصدر تونسي قريب من المفاوضات طلب عدم كشف هويته.

ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الآن إلى الأحد، بحسب ما أفاد النائب عن ولاية مدنين في البرلمان أحمد لعماري الذي شارك في المباحثات.

ولم يعرف مضمون الاتفاق على وجه الدقة وتعذر الاتصال على الفور بوزارة الداخلية.

وكان تم التوقيع في آيار/مايو 2016 على اتفاق تونسي ليبي نص على نظام جمركي جديد وذلك بعد فترة طويلة من شلل التجارة عبر الحدود رافقتها موجة أولى من الاحتجاجات. غير أن تنفيذ الاتفاق فشل.

وتعيش ولاية مدنين وبشكل عام مناطق الجنوب الشرقي التونسي التي لا تتوفر فيها منشآت صناعية وخدمية تستوعب اليد العاملة أو بنى تحتية كافية، على التجارة عبر الحدود بما فيها التهريب.

وتشهد منذ عدة أشهر توترا اجتماعيا حيث يعتبر قسم من السكان أنهم منسيون من السلطات المركزية منذ عقود.

لكن السلطات التونسية تشير إلى صعوبة التفاوض مع الأطراف الليبية العديدة بسبب الفوضى السياسية في هذا البلد.

واستمر الاعتصام القائم منذ فترة في الطريق الرابط بين معبر رأس جدير ومدينة بن قردان الثلاثاء، مع عودة الهدوء إلى المدينة، بحسب سكان.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 18/01/2017