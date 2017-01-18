الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

غياب استراتيجية غربية في ليبيا يترك المجال لروسيا!!

للمزيد

وجها لوجه

تونس.. هل تشكل "جبهة الانقاذ" بديلا سياسيا جديا؟

للمزيد

النقاش

المملكة المتحدة: "نغادر الاتحاد الأوروبي لا أوروبا"

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: مأساة إنسانية

للمزيد

ريبورتاج

فنادق فخمة في إيرلندا تحرص على تقديم أرقى وسائل الاستجمام

للمزيد

ريبورتاج

تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية يثير جدلا بين السياسيين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كيف سيرد الأوروبيون على "استفزازات" ترامب؟!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

توقع بانخفاض الإيجارات السكنية في قطر

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

مناظرة اليسار الثانية.. الدور الدبلوماسي لفرنسا وعلاقتها بحلفائها

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

عشرات القتلى في تفجير انتحاري بقاعدة عسكرية في غاو شمال مالي

© أ ف ب/ أرشيف | جنود في شوارع مدينة غاو شمال مالي في 12 حزيران/يونيو 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/01/2017

فجر انتحاري نفسه بقاعدة عسكرية الأربعاء في مدينة غاو شمال مالي، حسب ما أعلن مصدر أممي ومسؤول محلي.

استهدف تفجير انتحاري معسكرا للجيش في مدينة غاو بشمال مالي الأربعاء، وفق ما أعلن مصدر في قوة السلام التابعة للأمم المتحدة ومسؤول محلي.

وقال المصدر إن "انتحاريا هاجم معسكرا" يتجمع فيه عناصر تنسيقية حركات ازواد (التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق) ومجموعة "البرنامج" الموالية للحكومة في غاو، مشيرا الى أن "الحصيلة 37 قتيلا"، وأضاف أن بين القتلى من عناصر "البرنامج"، مسلحين من مجموعة الدفاع الذاتي "أمغاد".

كما أوضح أن "الانتحاري قدم في آلية وفجر نفسه. وقع الهجوم هذا الصباح الساعة 8,40 (بالتوقيت المحلي وت غ)" مشيرا إلى أن تنسيقية حركات أزواد ومجموعة البرنامج "ستباشران قريبا تسيير دوريات مختلطة".

وستجري الدوريات المختلطة بموجب اتفاق السلام الموقع في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة، تمهيدا لقيام جيش مالي موحد.

وسيطرت مجموعات جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2012 على شمال مالي.

لكن القسم الأكبر من الجهاديين طرد من المنطقة في تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013. ورغم ذلك، لا تزال مناطق بكاملها خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية.
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/01/2017

  • مالي

    باريس تؤكد خطف فرنسية في شمال مالي كانت تدير منظمة إنسانية

    للمزيد

  • مالي

    مالي: مسلحون يخطفون مواطنة فرنسية - سويسرية شمال البلاد

    للمزيد

  • هجرة

    الاتحاد الأوروبي يوافق على صفقة الأموال مقابل الهجرة مع مالي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي