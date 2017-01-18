عشرات القتلى في تفجير انتحاري بقاعدة عسكرية في غاو شمال مالي

فجر انتحاري نفسه بقاعدة عسكرية الأربعاء في مدينة غاو شمال مالي، حسب ما أعلن مصدر أممي ومسؤول محلي.

استهدف تفجير انتحاري معسكرا للجيش في مدينة غاو بشمال مالي الأربعاء، وفق ما أعلن مصدر في قوة السلام التابعة للأمم المتحدة ومسؤول محلي.

وقال المصدر إن "انتحاريا هاجم معسكرا" يتجمع فيه عناصر تنسيقية حركات ازواد (التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق) ومجموعة "البرنامج" الموالية للحكومة في غاو، مشيرا الى أن "الحصيلة 37 قتيلا"، وأضاف أن بين القتلى من عناصر "البرنامج"، مسلحين من مجموعة الدفاع الذاتي "أمغاد".

كما أوضح أن "الانتحاري قدم في آلية وفجر نفسه. وقع الهجوم هذا الصباح الساعة 8,40 (بالتوقيت المحلي وت غ)" مشيرا إلى أن تنسيقية حركات أزواد ومجموعة البرنامج "ستباشران قريبا تسيير دوريات مختلطة".

وستجري الدوريات المختلطة بموجب اتفاق السلام الموقع في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة، تمهيدا لقيام جيش مالي موحد.

وسيطرت مجموعات جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2012 على شمال مالي.

لكن القسم الأكبر من الجهاديين طرد من المنطقة في تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013. ورغم ذلك، لا تزال مناطق بكاملها خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/01/2017