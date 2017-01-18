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الشرق الأوسط

السلطات المصرية تدرج اللاعب السابق أبو تريكة على قائمة الإرهاب

© أ ف ب- أرشيف | لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا محمد أبو تريكة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/01/2017

أدرجت السلطات المصرية الثلاثاء لاعب المنتخب المصري ونادي الأهلي سابقا محمد أبو تريكة على قائمة الإرهاب، على خلفية مزاعم بصلته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك حسب محامي أبو تريكة.

قال محامي محمد أبو تريكة نجم كرة القدم السابق الثلاثاء، إن السلطات المصرية أدرجت لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق على قائمة الإرهاب، بسبب مزاعم صلته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأدرجت مصر جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وسجنت الآلاف من أنصارها، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة من السلطة في تموز/يوليو 2013، عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكانت لجنة مشكلة للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول اللاعب السابق، فيما ينفي أبو تريكة تقديم أي دعم للجماعة التي تقول إنها سلمية. لكنه اعتبر داعما لحملة انتخاب مرسي في 2012.

ويلزم قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015، والذي انتقدته بشدة جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات المصرية بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية، كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام.

وأبو تريكة، لاعب خط الوسط السابق الذي قاد منتخب مصر لنحو عشر سنوات، موجود حاليا في الجابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورفض محاميه محمد عثمان تحديد موعد عودته إلى البلاد، لكنه قال إنه سيطعن على القرار الذي أصدرته محكمة جنايات بالقاهرة. وأضاف أن القرار شمل زهاء 1400 شخص آخرين اعتبروا أن لهم صلات مزعومة بالإخوان المسلمين.

فرانس24 /رويترز
 

نشرت في : 18/01/2017

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