الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

المملكة المتحدة : " نغادر الاتحاد الأوروبي لا أوروبا"

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: مأساة إنسانية

للمزيد

ريبورتاج

فنادق فخمة في إيرلندا تحرص على تقديم أرقى وسائل الاستجمام

للمزيد

ريبورتاج

تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية يثير جدلا بين السياسيين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كيف سيرد الأوروبيون على "استفزازات" ترامب؟!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

توقع بانخفاض الإيجارات السكنية في قطر

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

مناظرة اليسار الثانية.. الدور الدبلوماسي لفرنسا وعلاقتها بحلفائها

للمزيد

ريبورتاج

تظاهرة "تونس فرحانة" للتأكيد على ثقافة السلم ورفض الإرهاب

للمزيد

وجها لوجه

المغرب - انتخاب رئيس لمجلس النوب.. أية تداعيات على مسار تشكيل الحكومة الجديدة؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

"ويكيليكس" يعتبر قرار أوباما بتخفيف الحكم الصادر بحق مانينغ "انتصارا"

© أ ف ب | أرشيف | برادلي (تشيلسي) مانينغ

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/01/2017

اعتبر موقع "ويكيليكس" في تغريدة نشرها على "تويتر" الثلاثاء، بأن قرار الرئيس باراك أوباما تخفيف الحكم الصادر بحق الجندي السابق برادلي مانينغ، المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية، "انتصارا".

أعلن موقع "ويكيليكس" "الانتصار" الثلاثاء، بعدما كشف البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما خفف عقوبة السجن الصادرة بحق الجندي السابق برادلي مانينغ، المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية.

ونشر الموقع تغريدة على حسابه على تويتر تقول، "انتصار: أوباما يخفف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ من 35 عاما إلى 7 أعوام. تاريخ إطلاق السراح أصبح 17 أيار/مايو".

وحكم على برادلي مانينغ بالسجن لمدة 35 عاما في آب/أغسطس 2013، لإدانته بنقل أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس، فحاول إثر ذلك الانتحار مرتين داخل السجن. وكان مؤيدو مانينغ يعولون على عفو يصدره أوباما قبيل انتهاء ولايته، مع أن البيت الأبيض سبق وأن استبعد هذا الأمر.

وقبل أيام، أكد جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، أنه مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندي السابق، الذي تحول جنسيا في السجن وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ.

وكتب موقع ويكيليكس في تغريدة على "تويتر" الخميس، "إذا ما أصدر أوباما عفوا عن مانينغ، فإن أسانج يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة، بالرغم من عدم دستورية ملف وزارة العدل الفاضح".

وإثر إعلان البيت الأبيض كتب أسانج تغريدة تقول، "شكرا لكل من شارك في الحملة للعفو عن تشيلسي مانينغ. إن شجاعتكم وتصميمكم جعلا المستحيل ممكنا".

ويذكر أن أسانج (45 عاما) لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو 2012، لتفادي تسليمه إلى السويد، حيث هو مطلوب بتهمة الاغتصاب، في قضية ينفيها.

ويخشى أسانج في حال اعتقاله أن تسلمه السويد بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحاكم في قضية مئات آلاف الوثائق السرية العسكرية والدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس، بعدما سربها له الجندي السابق برادلي مانينغ.
 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/01/2017

  • إنترنت

    مؤسس ويكيليكس يدلي بشهادته في سفارة الإكوادور بحضور قاضية سويدية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ويكيليكس ينفي مسؤولية روسيا في تسريب بريد كلينتون

    للمزيد

  • الانتخابات الأمريكية

    تسريبات ويكيليكس تكشف تلقي كلينتون أسئلة المناظرات قبل إجرائها

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي