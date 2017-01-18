"ويكيليكس" يعتبر قرار أوباما بتخفيف الحكم الصادر بحق مانينغ "انتصارا"

اعتبر موقع "ويكيليكس" في تغريدة نشرها على "تويتر" الثلاثاء، بأن قرار الرئيس باراك أوباما تخفيف الحكم الصادر بحق الجندي السابق برادلي مانينغ، المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية، "انتصارا".

أعلن موقع "ويكيليكس" "الانتصار" الثلاثاء، بعدما كشف البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما خفف عقوبة السجن الصادرة بحق الجندي السابق برادلي مانينغ، المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية.

ونشر الموقع تغريدة على حسابه على تويتر تقول، "انتصار: أوباما يخفف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ من 35 عاما إلى 7 أعوام. تاريخ إطلاق السراح أصبح 17 أيار/مايو".

وحكم على برادلي مانينغ بالسجن لمدة 35 عاما في آب/أغسطس 2013، لإدانته بنقل أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس، فحاول إثر ذلك الانتحار مرتين داخل السجن. وكان مؤيدو مانينغ يعولون على عفو يصدره أوباما قبيل انتهاء ولايته، مع أن البيت الأبيض سبق وأن استبعد هذا الأمر.

وقبل أيام، أكد جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، أنه مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندي السابق، الذي تحول جنسيا في السجن وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ.

وكتب موقع ويكيليكس في تغريدة على "تويتر" الخميس، "إذا ما أصدر أوباما عفوا عن مانينغ، فإن أسانج يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة، بالرغم من عدم دستورية ملف وزارة العدل الفاضح".

وإثر إعلان البيت الأبيض كتب أسانج تغريدة تقول، "شكرا لكل من شارك في الحملة للعفو عن تشيلسي مانينغ. إن شجاعتكم وتصميمكم جعلا المستحيل ممكنا".

ويذكر أن أسانج (45 عاما) لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو 2012، لتفادي تسليمه إلى السويد، حيث هو مطلوب بتهمة الاغتصاب، في قضية ينفيها.

ويخشى أسانج في حال اعتقاله أن تسلمه السويد بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحاكم في قضية مئات آلاف الوثائق السرية العسكرية والدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس، بعدما سربها له الجندي السابق برادلي مانينغ.



فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/01/2017