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أوروبا

ألمانيا بصدد النظر في ملفات 550 مهاجرا يشتبه بتمثيلهم خطرا أمنيا

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/01/2017

أفادت السلطات الألمانية بأنها ستنظر بعناية في ملفات حوالى 550 طالب لجوء، يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا، لتحديد ما إذا كان أي منهم ينبغي ترحيله أو احتجازه.

قالت ألمانيا إنها ستراجع حالات ما يقرب من 550 طالب لجوء يعتقد بأنهم ربما يمثلون خطرا أمنيا، مدفوعة بأسئلة جديدة عن كيفية التعامل مع المهاجر التونسي أنيس العامري الذي قتل 12 شخصا الشهر الماضي في سوق لعيد الميلاد في برلين.

وأبلغ توماس دي مايتسيره وزير الداخلية أعضاء في البرلمان الألماني، بأن قوة مهام مشتركة معنية بمكافحة الإرهاب ستنظر بعناية في كل من الحالات البالغ عددها 547 حالة، والمعروفة بأنها ربما تمثل خطرا أمنيا، لتحديد ما إذا كان أي منها ينبغي ترحيله أو احتجازه.

من جانبه، قال بوركارد ليشكا المتحدث باسم شؤون السياسة المحلية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن السلطات فقدت أثر ثلاثة من هؤلاء الأشخاص، وعقد مقارنة بحالة العامري الذي رفضت السلطات طلبه للجوء، وقاد شاحنة ودهس متسوقين في سوق عيد الميلاد في برلين. وأضاف، "إنهم يلعبون بالنار. أي حسابات خاطئة ربما تكون دامية".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "دي فيلت" بأن الحكومة الألمانية قالت -ردا على استجواب برلماني من حزب اليسار- بأن العامري خضع لاستجواب بتهمة الشروع في القتل في مارس/آذار 2016 بدون مزيد من التفاصيل.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 19/01/2017

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