إيطاليا: عشرات المفقودين في انهيار ثلجي تسبب بطمر فندق

أفادت وسائل إعلام إيطالية الخميس بفقدان 30 شخصا على الأقل في فندق ويرجح أنهم لقوا مصرعهم، وذلك نتيجة انهيار ثلجي في منتجع تزلج بمنطقة جبلية وسط إيطاليا، بعد سلسلة هزات أرضية الأربعاء.

قالت وسائل إعلام إيطالية الخميس، إن عددا من الأشخاص فقدوا في فندق صغير طمر بانهيار ثلجي في منطقة جبلية بوسط إيطاليا، بعد سلسلة هزات أرضية، ويرجح أنهم توفيوا. وذكر مسؤولون أنه يعتقد أن نحو 30 شخصا كانوا في الفندق وقت وقوع الانهيار الثلجي مساء أمس الأربعاء.

وتحدث تلفزيون "سكاي تي.جي24"، أنه تم العثور على بعض القتلى داخل فندق ريجوبيانو في بلدة فاريندولا في جبل جران ساسو بمنطقة أبروتسو بوسط البلاد.

كما نقل الموقع الإلكتروني لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء عن رئيس فريق الإنقاذ أنطونيو كروشيتا الذي وصل ليل الأربعاء الخميس إلى المنطقة، بعدما ضربتها أربع هزات أرضية، "هناك العديد من القتلى".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الإنباء "إجي" أنه تم انتشال شخصين، أحدهما يعاني من هبوط في حرارة الجسم، فيما قال رئيس الدفاع المدني فابريتزيو كورتشو أن ثلاثين شخصا كانوا في الفندق الواقع قرب فاريندولا في إقليم أبروتسو عند وقوع الانهيار الثلجي.

وتبعد هذه المنطقة حوالى مئة كلم عن أماتريتشي، التي ضربتها الهزات الأرضية الأربعاء. وما زال من المستحيل معرفة ما إذا كان الانهيار الثلجي ناجم عن إحدى هذه الهزات التي شعر بها بقوة سكان المنطقة وصولا إلى روما التي تبعد 180 كلم عن أماتريتشي.

كما يصعب الوصول إلى الفندق الواقع في منطقة جبلية معزولة بسبب الأحوال الجوية والثلوج، التي يبلغ ارتفاعها في بعض النقاط حوالى مترين. وقال كورتشو قرابة الساعة 9,00 (8,00 ت غ) أن أوائل المسعفين تمكنوا من بلوغ الموقع بالتزلج إليه، في حين أن القسم الأكبر من فرق الإغاثة لم يصل بعد.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب



نشرت في : 19/01/2017