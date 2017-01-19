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رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2017: تأهل السنغال إلى ربع النهائي إثر فوزها على زيمبابوي 2-صفر

© بيار روني فورمس / فرانس 24

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 19/01/2017

بات منتخب السنغال أول المتأهلين لربع نهائي كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 إثر فوزه مساء الخميس على زيمبابوي 2-صفر في منافسات المجموعة الثانية. وكانت تونس فازت على الجزائر في وقت سابق 2-1.

كما كان متوقعا، فازت السنغال على زيمبابوي بهدفين من دون رد مساء الخميس في فرانسفيل (جنوب الغابون) في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، لتنتزع بذلك تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي قبل مباراتها الثالثة أمام الجزائر الأحد المقبل.

وسجل هدفي الفوز ساديو ماني في الدقيقة 9 وسيفي في الدقيقة 14.

وبات رصيد السنغال ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لتونس، والتي فازت على الجزائر في وقت سابق الخميس بنتيجة 2-1، ليأتي زملاء رياض محرز في المركز الثالث بنقطة واحدة متقدمين على زيمبابوي بفضل فارق الأهداف.

وتلتقي السنغال الأحد المقبل الجزائر في مباراتها الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعات، فيما تلعب تونس أمام زيمبابوي. وتجرى المبارتان عند الساعة الثامنة مساء ويمكنكم متابعتهما مباشرة على موقع فرانس24.

علاوة مزياني

نشرت في : 19/01/2017

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