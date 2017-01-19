تونس: دعوات لتنقيح قانون 52 وإلغاء تجريم تدخين الحشيش

تتزايد الدعوات في تونس لإجراء تعديل على "القانون 52" الذي أقر في العام 1992 خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي لإلغاء تجريم تدخين الحشيش الذي يزج سنويا بموجبه آلاف الشبان في السجن. وحسب إحصائيات رسمية فقد ازداد عدد المحاكمات بين العامين 2000 و2016، من 732 إلى 5744.

تعددت الدعوات من هيئات المجتمع المدني إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، لتعديل قانون مثير للجدل يحمل الرقم 52 بهدف المطالبة بإلغاء تجريم تدخين الحشيش الذي يزج سنويا بموجبه آلاف الشبان في السجن في تونس ما بعد الثورة.

وقالت المسؤولة الحكومية المكلفة بشؤون الشباب فاتن قلال لصحيفة "لا برس" التونسية "القمع ليس فعالا البتة (...) أعارض بالكامل سجن" الأشخاص الذين يدخنون الحشيشة.

ويثير "القانون 52" الذي أقر في العام 1992 خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ زمن طويل جدلا في البلاد إذ ينص على عقوبة السجن لعام كحد أدنى بتهمة تعاطي المخدرات ويحظر في المقابل على القضاة أخذ أسباب تخفيفية في الاعتبار.

وخلال حكم بن علي، كان هذا القانون يستخدم في كثير من الأحيان ذريعة لقمع الأصوات المعارضة.

آلاف التونسيين يودعون السجن سنويا

أما اليوم، فقد بات تطبيق هذا القانون شائعا جدا وأصبح آلاف التونسيين يودعون السجن سنويا، غالبيتهم بتهمة تعاطي الحشيش، فبين العامين 2000 و2016، ازداد عدد المحاكمات من 732 إلى 5744 وفق ما أعلنت السلطات أخيرا.

وفي تقرير نشر قبل نحو عام، لخصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الوضع قائلة "تستمر الشرطة في حبس الناس إلى أن تظهر نتائج تحاليل البول. النتيجة الإيجابية تؤدي عادة إلى السجن عاما. (..) الآلاف، وأغلبهم في سن الشباب بدون سجلات جنائية، انتهى بهم المطاف في زنازين مزدحمة بالنزلاء، مع مجرمين خطرين".

وفي مواجهة هذا الوضع، كانت المنظمات غير الحكومية تعتقد أنها حققت نصرا بفضل مشروع لتعديل القانون أرسلته الحكومة إلى البرلمان لدرسه في نهاية كانون الأول/ديسمبر ينص على إلغاء عقوبة السجن في أول حكمي إدانة.

وأشارت المسؤولة المحلية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" آمنة القلالي إلى أن "الحماسة" كانت "لفترة قصيرة".

أرقام مقلقة

وقد علم مسؤولون في منظمات غير حكومية بأن وزارة العدل أعادت إمكان إنزال عقوبة السجن منذ حكم الإدانة الأول بعد الاحتكام إليها من جانب لجنة التشريع العام.

وأوضح نائب رئيس اللجنة حسونة ناصفي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "النواب اعتبروا أن النسخة الأساسية كانت متسامحة للغاية".

وأكد أن ثماني منظمات غير حكومية سيتم الاستماع إليها الخميس "وسنذهب الأربعاء المقبل للاستماع إلى موقوفين".

غير أن الإعلان عن هذا التراجع أوجد حالا من التعبئة.

وقال المحامي غازي مرابط الذي يقود هذه المعركة ضمن مجموعة "السجين 52" الأربعاء "نرى بضرورة حصول تدرج في الأحكام".

كذلك دعا حزب "آفاق تونس" أمام الصحافيين إلى العودة للنص الأساسي منددا بالنقص في الشفافية في التعاطي السياسي مع مشروع القانون "المهم" هذا.

وقال رئيس الحزب ياسين ابراهيم إن تونس باتت تعيش في ظل نظام ديمقراطي، لافتا إلى أن الآراء يمكن أن تتباين لكن المطلوب توفير الشفافية وإقامة حوار مفتوح بالكامل.

إلى ذلك، لفت ابراهيم إلى أن التشريع الحالي قد يمثل عنصرا مساعدا للدفع على التشدد في السجون في ظل اليأس الذي يعيشه الشباب وتمدد الحركات الدينية المتشددة.

ومن أكثر المواقف اللافتة في هذا الإطار كانت تصريحات لطفي زيتون المقرب من زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي.

وكتب في مقال نشر الثلاثاء أن الأرقام "مخيفة إذ أن ثلث نزلاء السجون هم شباب تونسيون استهلكوا مواد غير قانونية. ومن بين هؤلاء، ثمة عدد كبير من الطلاب والتلامذة. هم أبناؤنا".

وأضاف "في وقت يحاول الشباب التونسي إحياء نفسه مجددا بعد عقود من الحكم الديكتاتوري، يدمر القانون 52 حياة أشخاص (...) ويرغم المحكومين على العيش مع سجل عدلي يمكن أن يقودهم (...) إلى التجنيد لدى مجموعات إرهابية"، داعيا إلى إلغاء التجريم "ببساطة".

ومن دون الوصول إلى هذا الحد، جدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي البالغ 90 عاما تأكيد دعمه إجراء إصلاح في العمق.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 19/01/2017