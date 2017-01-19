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أفريقيا

ليبيا: مقتل أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في ضربات أمريكية

© أ ف ب/أرشيف

فيديو محمد الخضيري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/01/2017

أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا في ضربات جوية نفذتها طائرات أمريكية على معسكرات في ليبيا حسب ما أعلنه الخميس وزير الدفاع الأمريكي، الذي أضاف أن عدة جهاديين منهم ضالعين في التخطيط لهجمات في أوروبا.

أفاد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الخميس أن أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا في الضربات الأمريكية على معسكرات في ليبيا بما يشمل عدة جهاديين ضالعين في التخطيط لهجمات في أوروبا.

وقال كارتر في آخر يوم له في وزارة الدفاع "أنهم بالتأكيد أشخاص كانوا يدبرون عمليات في أوروبا ويحتمل أنهم كانوا على علاقة ببعض الهجمات التي وقعت في أوروبا".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع بيتر كوك أنه "تم استخدام حوالي مئة من الذخائر" (قنابل أو صواريخ) في الهجوم.

ووجهت الضربات ليل الأربعاء إلى معسكرين للجهاديين على بعد 45 كلم عن سرت، المدينة التي طرد منها الجهاديون في كانون الأول/ديسمبر على يد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف كوك أن واشنطن "ما زالت مستعدة لدعم الجهود الليبية لمواجهة التهديدات الإرهابية، وإلحاق الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا".

وأعلن البنتاغون أن الجيش الأمريكي قصف معسكرين للتنظيم المتطرف قرب سرت.

وتابع كوك أن بين الجهاديين المستهدفين "أشخاصا فروا من سرت للالتحاق بمخيمات معزولة في الصحراء بغية إعادة تنظيم صفوفهم" بعد هزيمتهم.

وشكلت خسارة سرت بعد أشهر من المعارك نكسة كبيرة للتنظيم المتطرف الذي فقد آخر معقل رئيسي في البلاد.

فرانس24/أ ف ب

 

نشرت في : 19/01/2017

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