أستراليا: قتلى وجرحى بعد اقتحام سيارة لحشد من المتسوقين في ملبورن

اقتحمت سيارة حشدا من المتسوقين على رصيف مجمع تجاري في ملبورن في أستراليا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى ونحو 20 جريحا بعضهم في حالة خطرة. وتم توقيف السائق فيما سمعت عدة عيارات نارية.

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 20 آخرون بعضهم إصاباتهم خطيرة الجمعة عندما اقتحمت سيارة حشدا من المارة في وسط ملبورن الأسترالية، التي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب. حسب ما أعلنت الشرطة التي استبعدت أن يكون الحادث عملا إرهابيا.

وأوضحت شرطة ولايو فكتوريا في تغريدة أنها "تسيطر على الوضع" في وسط ملبورن حيث زرع سائق السيارة الفوضى في شارع تجاري ظهرا.

وقال ستيوارت باتيسون المسؤول في شرطة ولاية فكتوريا وعاصمتها ملبورن "يمكنني أن أؤكد أننا نفكر في ارتباط ذلك بهجوم بسكين وقع في وقت سابق من اليوم في جنوب المدينة".

وأضاف أنه "تم توقيف" سائق السيارة "وليس هناك أي خطر آخر يهدد السكان".

وحوالى الساعة 13,40 (02,40 ت غ) قاد رجل سيارته الحمراء بشكل متعمد باتجاه المارة في مجمع بورك ستريت مول للتسوق، وصعد بها بسرعة قصوى على الرصيف.

وأكد شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم سمعوا عيارات نارية لكن لم يعرف على الفور من أطلقها.

ونشر شرطيون مدججون بالسلاح في وسط أكبر مدينة أسترالية تستقبل حاليا بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

وعرضت شبكات التلفزيون لقطات ظهرت فيها السيارة الحمراء متوقفة وأبوابها مفتوحة والجزء الأمامي منها محطما.

كما تضمن تسجيل فيديو عملية توقيف السائق. وقد ظهر ممددا على الأرض وقد وثقت يداه وراء ظهره بينما قام رجال الشرطة بجره من قدميه لإبعاده عن الآلية.

ونقلت صحيفة "هيرالد صن" التي تصدر في ملبورن عن شاهد عيان قوله "لم يتوقف. حاول المشاة الهرب لكنه واصل تقدمه وصدم أشخاصا في طريقه".

وذكرت كايلي كلارك التي كانت في المكان أنها "رأت أشخاصا في الهواء (...) وبدا لي أن السيارة كانت مطاردة من قبل الشرطة".

وكانت أستراليا رفعت مستوى التأهب بعد الاعتداء الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر في برلين حيث قتل 12 شخصا عندما اقتحمت شاحنة سوقا بمناسبة عيد الميلاد.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أنها أحبطت "مؤامرة إرهابية" مستوحاة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، بعد توقيفها سبعة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات في وسط ملبورن في يوم عيد الميلاد.

وقال قائد شرطة ولاية فكتوريا (جنوب شرق أستراليا) غراهام آشتون إن الأشخاص المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في ملبورن، مثل محطة القطارات وساحة الاتحاد وكاتدرائية سانت بول، بمتفجرات وأسلحة نارية وسكاكين.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 20/01/2017