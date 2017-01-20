الولايات المتحدة: ترامب يتولى الرئاسة ويرفع شعار"أمريكا أولا"

أقسم دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، في جو تسود البلاد فيه انقسامات حسب ما يرى معظم الأمريكيين. وألقى ترامب بعد اليمين خطابا حمل بعدا انتقاميا وشعبويا أكد فيه أن سياسة إدارته ستقوم على مبدأ "أمريكا أولا".

أصبح الجمهوري دونالد ترامب الجمعة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعد أدائه القسم ليتولى مقاليد السلطة في بلد يشهد انقساما عميقا، ووعد في خطاب شعبوي اللهجة بأن سياسته ستتمحور حول مبدأ واحد هو "أمريكا أولا".

وترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية أو دبلوماسية تولى رئاسة أكبر قوة في العالم مؤكدا مجددا وعده بأن يعيد "لأمريكا عظمتها" واتجاهه لاعتماد رؤية جديدة للحكم تعيد السلطة للشعب.

ووضع قطب العقارات الأمريكية يده اليسرى على الكتاب المقدس ورفع اليمنى ليؤدي القسم كما فعل قبله جورج واشنطن وفرانكلين روزفلت وجون إف كينيدي.

وقال "أنا، دونالد جون ترامب، أقسم رسميا بأنني سأؤدي مهام رئيس الولايات المتحدة بإخلاص وبأن أبذل كل ما في وسعي لحماية وصون والدفاع عن دستور الولايات المتحدة، فليكن الرب بعوني" قبل أن يرفع قبضته.

وبعد أداء اليمين، تعهد ترامب في خطاب تنصيبه بأن رؤية "أمريكا فقط أولا" ستحكم جميع قرارات الولايات المتحدة من الآن فصاعدا.

أبرز ما جاء في خطاب ترامب الرئاسي الأول

وقال أمام مئات الآلاف من مؤيديه "سنحدد معا مسار أمريكا والعالم لسنوات عديدة مقبلة" مضيفا "سنواجه التحديات وسنتحدى الصعوبات لكننا سننجز العمل".

وأضاف ترامب "من اليوم فصاعدا ستحكم رؤية جديدة بلادنا. من هذا اليوم فصاعدا ستكون أمريكا فقط أولا".

وقال "اليوم، نحن لا ننقل السلطات من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر، لكننا نقوم بنقل السلطات من واشنطن لنعيدها إليكم، إلى الشعب".

وتابع "معا سنجعل أمريكا قوية مرة أخرى. سنجعل أمريكا ثرية مرة أخرى. سنجعل أمريكا فخورة مرة أخرى. سنجعل أمريكا آمنة مرة أخرى. نعم، معا سنعيد إلى أمريكا عظمتها مرة أخرى".

وفي ملف السياسة الخارجية أكد أنه سيعزز التحالفات القديمة، وأنه سيشكل أخرى جديدة، مبديا تصميمه "على القضاء على الإرهاب الإسلامي المتطرف".

ترامب: سنحارب ونمحو التطرف الإسلامي العنيف

وقال ترامب مخاطبا حشدا كبيرا كان قد أصدر في وقت سابق صيحات استهجان ضد زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "هذه اللحظة لحظتكم .. إنها ملك لكم".

وحفل التنصيب الذي تابعه ملايين الأشخاص مباشرة على التلفزيون في مختلف أنحاء العالم اتخذ طابعا انتقاميا لرجل الأعمال النيويوركي الذي أثار إعلان ترشيحه في حزيران/يونيو 2015 استهزاء كبيرا لدى الجمهوريين وكذلك لدى الديمقراطيين.

وتجمع آلاف الأمريكيين على طول جادات منطقة المول في واشنطن قبالة الكابيتول، وعبر كثيرون عن أملهم في بدء "عصر جديد".

وقال ميغيل (54 عاما)، "لست موافقا بنسبة مئة بالمئة على الطريقة التي يعبر فيها (ترامب) عن نفسه، لكنه رجل أعمال ناجح وليس سياسيا" مضيفا "أعتقد أنه سيفي بوعوده".

من جهته قال مايكل هيبوليتو الشرطي النيويوركي المتقاعد "لقد عرف كيف يبسط الأمور للناس العاديين، ونجح في لم شمل الناس".

"كل شيء يبدأ اليوم"

وفي هذا اليوم التاريخي، اتبع ترامب نفس التقليد البروتوكولي كأسلافه. وبعد ليلة أمضاها في "بلير هاوس" المقر المخصص لكبار الضيوف مقابل البيت الأبيض، توجه الجمهوري وزوجته ميلانيا إلى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض وحضرا قداسا قبل أن يستقبلهما الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشيل لتناول الشاي، ثم توجهوا جميعا إلى الكابيتول.

وبعد حملة استمرت 17 شهرا ومرحلة انتقالية استغرقت شهرين ونصف الشهر، يبدأ ترامب الذي يثير أسلوبه وتصريحاته انقساما في الولايات المتحدة اعتبارا من الجمعة ممارسة السلطة لأربع سنوات.

ونال قطب العقارات 63 مليون صوت مقابل 65,3 مليون صوت لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون التي خسرت الانتخابات رغم ذلك بسبب نظام الاقتراع غير المباشر.

فجر الجمعة كتب ترامب على تويتر "كل شيء يبدأ اليوم!" قائلا "الحركة مستمرة، العمل يبدأ".

شعبية متدنية بمستوى قياسي

أعلن فريق ترامب أنه سيوقع مطلع الأسبوع المقبل سلسلة مراسيم تهدف إلى تفكيك حصيلة أداء سلفه الديمقراطي (المناخ والهجرة...) وفرض سياسته. وقد يوقع عددا من هذه المراسيم اعتبارا من الجمعة.

وتبدو المهمة شاقة لمقدم برنامج تلفزيون الواقع السابق ومؤلف كتاب "فن إبرام الصفقات" الذي وعد بصيغة تثير ارتياح أنصاره واستياء معارضيه، وبأنه سيكون "أكبر منشئ للوظائف خلقه الله".

وكان تشكيل إدارته عملية شاقة إذ إن فوزه فاجأ الجمهوريين. ومن العمل اليومي في البيت الأبيض إلى التعامل مع الهيئات الأخرى، قد تشهد الأسابيع الأولى من حكم ترامب حالة من الفوضى.

ولم يحدث منذ أربعين عاما أن تولى رئيس أمريكي السلطة بينما شعبيته في هذا المستوى المنخفض. إذ وجد استطلاع أجرته شبكة (إيه.بي.سي) نيوز بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست أن 40 في المئة من الأمريكيين ينظرون إلى ترامب بإيجابية وهو أدنى مستوى من التأييد لرئيس جديد منذ الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر عام 1977. وكانت هذه نسبة التأييد نفسها لكيفية تعامله مع الفترة الانتقالية.

إلا أن إيفانكا ترامب دعت معارضي الرئيس المنتخب إلى "إعطاء فرصة" لوالدها، مع اعترافها بأنها تنصحه في بعض الأحيان بالكف عن كتابة تغريدات على تويتر.

عبر تويتر، يواصل رجل الأعمال تصفية حساباته يوميا مع الذين وجهوا انتقادات له، من جون لويس الشخصية التاريخية في حركة الدفاع عن الحقوق المدنية، إلى النجمة السينمائية ميريل ستريب.

ونتيجة لذلك قاطع عشرات النواب الديمقراطيين حفل التنصيب.

احتجاجات واشتباكات

وأظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث نشرت الخميس أن 86 بالمئة من الأمريكيين يرون أن البلاد تشهد انقساما أكبر من الماضي. وكانت هذه النسبة تبلغ 46 بالمئة عند تولي أوباما الرئاسة.

وبعيدا عن مبنى الكونجرس احتج نشطاء ملثمون بالشوارع وحطموا زجاج فرع لمطاعم مكدونالدز بالمطارق ومقهى لستاربكس على مقربة من البيت الأبيض.

وحملوا أعلام ولافتات الفوضويين السوداء كتب عليها "انضموا للمقاومة.. تصدوا الآن".

أعمال عنف في واشنطن عقب تنصيب الرئيس ترامب

وذكر شاهد من رويترز أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل وطاردتهم في شارع رئيسي.

وفي موقع آخر غير بعيد أيضا عن البيت الأبيض اشتبك محتجون كذلك مع الشرطة وألقوا مقاعد من الألومنيوم عليها عند مقهى مفتوح.

وقبل ذلك في وسط واشنطن، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين لترامب قاموا برشق الحجارة وتحطيم النوافذ قبل حفل التنصيب.

ترامب يعلن يوما للوطنية

وقال المتحدث باسم ترامب إنه اتخذ أولى إجراءاته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة اليوم الجمعة، إذ أرسل ترشيحاته الوزارية إلى مجلس الشيوخ ودعا إلى يوم للوطنية.

ما هي أولى الخطوات التي سيتخذها ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية؟

وقال المتحدث شون سبايسر إن ترامب الذي أدى اليمين لتولي السلطة في وقت سابق اليوم الجمعة وقع أيضا استثناء قانونيا يسمح لجيمس ماتيس، الجنرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية، بتولي منصب وزير الدفاع.

أوباما "مواطن"

وبعد انتهاء مراسم التنصيب غادر باراك أوباما (55 عاما) مباشرة إلى كاليفورنيا لقضاء أول عطلة عائلية له كرئيس سابق.

وبعد ثماني سنوات في السلطة أعلن الديمقراطي الذي تجاوز خلال رئاسته أزمة اقتصادية ومالية كبرى، على تويتر "لن أتوقف، سأبقى هنا معكم بصفة مواطن" وذلك في آخر تغريداته على حساب "بوتوس" (رئيس الولايات المتحدة الأمريكية) الذي سلمه لاحقا لدونالد ترامب.

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فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 20/01/2017