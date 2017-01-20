إدانة دولية لتدمير الجهاديين لآثار جديدة في تدمر والأمم المتحدة تعتبره "جريمة حرب"

أثار تدمير تنظيم "الدولة الإسلامية" لآثار جديدة في مدينة تدمر السورية ردود فعل دولية غاضبة، فصنفته الأمم المتحدة بـ"جريمة حرب" ووصفته موسكو بـ"المأساة الحقيقية".

بعد أكثر من شهر على استيلائه مجددا على مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، عمد تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تدمير "التترابيلون" الأثري، وهو عبارة عن 16 عمودا، كما ألحق أضرارا كبيرة بواجهة المسرح الروماني.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إيرينا بوكوفا "هذا التدمير المتعمد جريمة حرب جديدة. إنها خسارة كبيرة للشعب السوري وللإنسانية".

وأضافت "هذه الضربة الجديدة الموجهة إلى التراث الثقافي (...) تثبت مدى استهداف التطهير الثقافي الذي يقوم به المتطرفون للحياة البشرية والمعالم التاريخية من أجل حرمان الشعب السوري من ماضيه ومن مستقبله".

وأكدت أن "حماية التراث لا تنفصل عن حماية الحياة البشرية".

بالصور: ماذا تبقى من آثار تدمر السورية؟

وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الجمعة، قال مدير عام الآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم "دمر تنظيم الدولة الإسلامية كما تلقينا من أخبار منذ عشرة أيام التترابيلون الأثري وهو عبارة عن 16 عمودا".

وأضاف "كما أظهرت صور أقمار اصطناعية (...) أضرارا لحقت في واجهة المسرح الروماني".

وبدا من خلال صور الأقمار الاصطناعية وكأن الدمار طال الجزء الأكبر من واجهة المسرح الروماني. وهو الذي طالما استضاف مناسبات موسيقية ومسرحية، ويعد من أبرز المعالم السياحية في سوريا، إذ ظهرت صوره في العديد من الحملات الترويجية والبطاقات البريدية.

ولكنه شهد أيضا على أعمال الجهاديين الوحشية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام تنظيم "الدولة الإسلامية" الأربعاء بإعدام 12 شخصا بينهم من تم قتلهم وقطع روؤسهم في المسرح الروماني.

التراث السوري في خطر

واستولى تنظيم "الدولة الإسلامية" في 11 كانون الأول/ديسمبر مجددا على مدينة تدمر، بعد أكثر من ستة أشهر من سيطرة الجيش السوري عليها وطرد الجهاديين منها.

وكان التنظيم استولى المرة الأولى على تدمر في أيار/مايو العام 2015، وارتكب طوال فترة سيطرته عليها أعمالا وحشية، بينها قطع رأس مدير الآثار في المدينة خالد الأسعد (82 عاما) وعملية إعدام جماعية لـ25 جنديا سوريا على المسرح الروماني.

كما دمر آثارا عدة بينها معبدا بعل شمسين وبل وقوس النصر وأخرى في متحف المدينة.

أعمال همجية

وفي روسيا، وصف ديمتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حصل بأنه "مأساة حقيقية من وجهة نظر التراث الثقافي والتاريخي. الإرهابيون مستمرون في أعمالهم الهمجية".

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف بدوره "الهمجيون يبقون همجيين. مثل هذه الأفكار والممارسات لا مكان لها في الحضارة الحديثة".

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أن التدمير "يشكل دليلا إضافيا على رغبة المجموعة الإرهابية في إنكار التاريخ الألفي والتعددية الثقافية للشرق الأوسط".

ويعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ"لؤلؤة الصحراء" إلى أكثر من ألفي سنة.

وكانت الطائرات الحربية الروسية لعبت دورا كبيرا في سيطرة الجيش السوري على تدمر في آذار/مارس الماضي، قبل أن يفقدها مجددا.

وتشتهر تدمر التي تقع في قلب بادية الشام وتلقب أيضا بـ"عروس البادية" بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.

وأعرب عبد الكريم عن خوفه من المستقبل طالما بقي تنظيم "الدولة الإسلامية" في المدينة. وصرح "قلنا منذ اليوم الأول أن هناك سيناريو مرعبا ينتظرنا"، مضيفا "عشنا الرعب في المرحلة الأولى، ولم أتوقع أن تحتل المدينة مرة ثانية".

وأضاف "معركة تدمر ثقافية وليست سياسية (...) لا أفهم كيف قبل المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالأزمة السورية أن تسقط تدمر".

دمار كامل

وتعتبر سوريا مخزن كنوز أثرية من ثقافات مختلفة تتراوح بين المساكن والأسواق من عصور ما قبل التاريخ، وصولا إلى الآثار اليونانية والرومانية والحصون الصليبية.

وإن كان لتنظيم "الدولة الإسلامية" دور كبير في تدمير جزء من هذا التراث، فإن المعارك التي شهدتها سوريا ألحقت الدمار أيضا بالكثير من المواقع الأثرية، وأبرزها المدينة القديمة في حلب.

وشكلت المدينة القديمة في حلب منذ العام 2012 خط تماس للمعارك.

وأعلنت اليونسكو الجمعة أن "الدمار الكامل" طال 30 في المئة من المدينة القديمة جراء المعارك، فيما لحقت "أضرار بالغة" بما تبقى منها.

وأرسلت اليونسكو بعثة إلى حلب بين 16 و19 كانون الثاني/يناير، تبين خلالها "الضرر البالغ" الذي لحق بالقلعة الصليبية وبالجامع الأموي الذي انهارت مئذنته العائدة إلى القرن 11.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 20/01/2017