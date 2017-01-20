كأس الأمم الأفريقية: المغرب يفوز على التوغو 3 - 1

سجل المنتخب المغربي الجمعة فوزا ثمينا 3-1 أمام التوغو في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وأعاد هذا الانتصار الأمل للأسود في التأهل للدور المقبل بعد هزيمتهم القاسية في الجولة الأولى من التظاهرة ضد الكونغو الديمقراطية.

عودة على أبرز اللحظات في المباراة

فاز المغرب على توغو 3-1 الجمعة في مدينة أوييم الغابونية بموجب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية الـ31 في كرة القدم.

وسجل للمغرب عزيز بوحدوز (14) ورومان سايس (21) ويوسف الناصري (71)، بعد ان افتتح ماتيو دويسيفي التسجيل لتوغو بعد مرور أربع دقائق من انطلاق المقابلة.

وحصد المغرب نقاطه الثلاث الأولى في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تملك 4 نقاط مقابل نقطتين لساحل العاج وواحدة لتوغو.

وقال مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار بعد نهاية المباراة لقناة "بي اين سبورتس": "اليوم كانت الفعالية على الموعد خلافا للمباراة الأولى. نجحنا في استغلال الكرات الثابتة بأفضل طريقة ممكنة". وأضاف "على الرغم من تخلفنا بهدف مبكر، حافظ اللاعبون على تركيزهم وهدوئهم".

وتابع "هذا الفوز سيمنحنا دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة ساحل العاج التي تعتبر بمثابة المباراة النهائية للفريقين".

وفي الجولة الأخيرة، تلتقي ساحل العاج مع المغرب وجمهورية الكونغو الديموقراطية مع توغو.

وكانت مباراة ساحل العاج حاملة اللقب وجمهورية الكونغو الديموقراطية انتهت بتعادلهما 2-2 الجمعة أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/01/2017