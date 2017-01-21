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أوروبا

إيطاليا: 16 قتيلا في حادث لحافلة تقل فتية من المجر

© أ ف ب | رجال الإطفاء يقفون بجوار حطام حافلة تقل مراهقين مجريين بعد أن اصطدمت بعمود واشتعلت فيها النيران.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/01/2017

قتل 16 شخصا، أغلبيتهم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، كانوا عائدين من رحلة مدرسية إلى فرنسا، إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بعمود عند مخرج طريق سريع في مدينة فيرونا شمال إيطاليا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

قتل 16 شخصا في حادث حافلة مجرية تقل مراهقين وقع مساء الجمعة عند أحد مخارج طريق فيرونا السريع في شمال إيطاليا، على ما أعلنت فرق الإطفاء المحلية لوكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الحصيلة الجديدة هي النهائية، بعد أن صدرت حصيلة أولية تفيد بوفاة سبعة أشخاص.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخراج 36 راكبا جريحا من الحافلة، وقد نقلوا إلى المستشفيات ليلا. والركاب هم بأغلبيتهم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، بحسب خدمة الإطفاء.

وقد اشتعلت النيران في هذه الحافلة بعد اصطدامها بعمود عند مخرج طريق سريع في مدينة فيرونا في شمال إيطاليا.

ويرجح أن يكون السائق الفرنسي للحافلة في عداد الضحايا، فضلا عن عائلته، على ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية آجي، من دون أن تؤكد خدمة الإطفاء هذه المعلومات.

وكان المراهقون عائدين من رحلة مدرسية إلى فرنسا، بحسب المصدر عينه.

وستقوم خدمات الإسعاف بتحليل الحطام المتفحم للحافلة لكشف ملابسات الحادثة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/01/2017

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