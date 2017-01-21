ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي "أوباماكير"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، فور دخوله إلى البيت الأبيض، مرسوما تنفيذيا يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لنظام التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" قبل إلغائه.

وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الجمعة فور دخوله إلى البيت الأبيض مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه شون سبايسر على تويتر.

وأوضح سبايسر أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.

وتم السماح بإدخال كاميرات وسائل الإعلام إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لنقل توقيع الرئيس الجديد على المرسوم.

وتعرض قانون "أوباماكير" المعقد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريون بإلغائه لأنه في نظرهم أسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما في ولايتيه الرئاسيتين.

وقد أمر الرئيس الجديد إدارته باستخدام كل هوامش المناورات الممكنة لعدم تطبيق قانون "أوباماكير".

ولن يكون ممكنا إلغاء "أوباماكير" قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية استنادا إلى جدول زمني لم يعلن عنه.

ووقع الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس على مذكرة تطلب تجميد عام لكل القوانين الاتحادية إلى حين الموافقة عليها من قبل الوزير الذي عينه ترامب.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الجمعة 13 من الشهر الجاري خطوة جديدة نحو إلغاء قانون إصلاح نظام التأمين الصحي "أوباماكير" الذي يعتبر أهم إنجازات الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، حيث صوت على مقترح للموازنة بأكثرية 227 صوتا مقابل 198، ما يؤمن للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ إطار عمل يمكنهم من إلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباماكير".

وقبيل بدء التصويت، قال النائب الجمهوري أوهايو بيل جونسون "هذا القرار يشكل (...) طلقة البداية لإلغاء أوباماكير".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/01/2017