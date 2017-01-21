قتلى في تفجير استهدف مخيما للنازحين السوريين قرب الحدود مع الأردن

استهدف انفجار بسيارة مفخخة مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود الأردنية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتل أربعة أشخاص الجمعة في تفجير سيارة مفخخة استهدف مخيم الركبان للنازحين السوريين بالقرب من الحدود مع الأردن جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انفجرت سيارة مفخخة عند أطراف مخيم الركبان عند الحدود الأردنية، ما أسفر عن مقتل أربعة نازحين وسقوط عدد من الجرحى".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري أردني أن "الانفجار نجم عن تفجير سيارة شحن صغيرة داخل المخيم"، مشيرا إلى أنه "تم إدخال 14 جريحا إلى المركز الصحي الأردني الواقع في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا والمخصص لمعالجة اللاجئين السوريين" العالقين في منطقة الركبان.

وأوضح المصدر أن المصابين يتلقون العلاج حاليا لتقييم حالتهم و"لم يتخذ قرار بعد بإدخال بعضهم إلى المستشفيات الأردنية إذا اقتضت الضرورة ".

ويعيش في مخيم الركبان 85 ألف شخص عالقين على الحدود السورية الأردنية.

وقد تدهورت أوضاع هؤلاء بعد إعلان منطقة الركبان منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للنازحين في 21 حزيران/ يونيو.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" حينها الهجوم الذي أوقع سبعة قتلى و13 جريحا.

ولم تتمكن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين من إدخال المساعدات سوى مرتين إلى النازحين، الأولى في الرابع من آب/أغسطس والثانية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وخفض الأردن، بسبب مخاوف أمنية، عدد نقاط عبور القادمين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 إلى خمس نقاط في شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/01/2017