مقتل شخصين بانفجار سيارة أمام السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس

وقع انفجار مساء السبت أمام السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس ناجم عن انفجار سيارة، راح ضحيته شخصان كانا في السيارة نفسها التي انفجرت لم تعرف هويتهما بعد. وقال مصدر أمني إنه لم يكن ممكنا على الفور تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي.

قتل شخصان السبت عندما انفجرت سيارة كانا في داخلها بالقرب من السفارة الإيطالية في طرابلس، التي عاودت في الفترة الأخيرة فتح أبوابها، على ما أعلنت مصادر أمنية وطبية ليبية.

وقال مصدر أمني إنه لم يكن ممكنا على الفور تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي.

وأوضح حسام الطابوني، المسؤول بالهلال الأحمر في العاصمة الليبية، لوكالة فرانس برس أنه تم انتشال جثتين من السيارة، لافتا إلى أنهما كانتا متفحمتين ولم يكن ممكنا التعرف إليهما.

وأشار مراسل فرانس برس إلى أن الانفجار دوى في شارع يقع وراء السفارة الإيطالية والسفارة المصرية المقفلة حاليا، أي أمام مبنى وزارة التخطيط القريب من أحد الفنادق.

وتم فرض مربع أمني في محيط مكان التفجير، ما منع الصحافيين من الاقتراب.

وفي 9 كانون الثاني/يناير، أعلنت روما إعادة فتح سفارتها بطرابلس التي كانت أقفلتها في شباط/فبراير 2015 بسبب أعمال عنف.

وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في شباط/فبراير 2015 بعد استيلاء ما يعرف بـ"فجر ليبيا" على العاصمة إثر معارك عنيفة.

وشهدت إيطاليا في السنوات الأخيرة تدفقا استثنائيا لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/01/2017