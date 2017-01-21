كأس الأمم الأفريقية: المنتخب المصري يفوز على أوغندا بهدف وحيد

تمكن المنتخب المصري من الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الغابون. وبهذا الفوز رفع الفراعنة رصيدهم إلى أربعة نقاط في المركز الثاني خلف غانا التي فازت سابقا على مالي رافعة رصيدها إلى ست نقاط، ليتجمد رصيد مالي عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وأوغندا التي فقدت كل آمالها أخيرة دون نقاط.

عودة على أبرز اللحظات في المباراة

انتزع المنتخب المصري نقاط الفوز الثلاث أمام نظيره الأوغندي في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الغابون، ليخطو نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبدأت المباراة باندفاع المنتخب المصري هجوميا، ولكن أوغندا واجهت الهجمات المصرية بدفاع قوي ومنعت مهاجمي الفراعنة من التسديد حتى على المرمى.

وكانت أول فرصة خطيرة للفراعنة من محمد صلاح الذي تمكن من تخطي الدفاع والتسديد من زاوية صعبة، لكن كرته مرت بسلام أمام المرمى الأوغندي بمسافة قصيرة جدا.

وكاد الأوغنديون أن يستغلوا سوء تفاهم بين الدفاع المصري وحارس مرماهم المخضرم عصام الحضري، ولكن الكرة مرت بسلام خارج المرمى.

وكاد صلاح يحرز الهدف الأول إثر تمريرة طويلة تمكن الحارس الأوغندي أونيانغو من إبعادها من أمام قدمه قبل أن يتمكن من التسديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، بدا الفريقان أكثر تصميما على تحقيق الفوز، وبشكل خاص في بداية الشوط حيث شن المنتخب الأوغندي الهجمات المتلاحقة، وكان الإنذار الأكبر للفراعنة عندما سجل الأوغنديون هدفا كان مسجله في موقف تسلل.

بعدها انتفض الفراعنة، وتمكنت تبديلات مدربهم من تنشيط الفريق، بدخول عمرو وردة وعبد الله السعيد ومحمود كهربا.

وإثر هجمة سريعة للمنتخب المصري وصلت الكرة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء الذي فضل عدم التسديد وتمريرها إلى عبد الله السعيد غير المراقب ليحرز منها هدف اللقاء الوحيد.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بأربع نقاط خلف غانا، التي تمكنت من الفوز على مالي بنفس النتيجة.

ويحتاج الفراعنة في المباراة القادمة إلى التعادل على الأقل مع غانا لضمان التأهل للدور ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة لقاء مالي مع أوغندا.

غانا تهزم مالي وتتأهل للدور ربع النهائي

وفي مباراة سابقة في المجموعة نفسها، تأهلت غانا إلى ربع النهائي بفوزها على مالي 1-صفر السبت في بور جانتي بالغابون.

وسجل أسامواه جيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

ورفعت غانا رصيدها إلى ست نقاط، بعد أن تغلبت على أوغندا 1-صفر في الجولة الأولى، فلحقت بالسنغال التي كانت أولى المتأهلين عن المجموعة الثانية.

وصار يكفي غانا التعادل أمام مصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتأهل على رأس المجموعة الرابعة.

وتقلصت فرص مالي بالتأهل بعد أن تجمد رصيدها عند نقطة واحدة من تعادلها مع مصر سلبا في الجولة الأولى.

ويملك منتخب غانا تاريخا طويلا في البطولة الأفريقية، فهو يشارك في النهائيات للمرة 21، وهو أكثر منتخب بلغ المباراة النهائية (تسع مرات)، خسر آخرها في النسخة الأخيرة أمام ساحل العاج (2015) بركلات الترجيح، علما بأنها توجت باللقب 4 مرات أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/01/2017