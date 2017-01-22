البيت الأبيض: "من المبكر نقاش مسألة نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس"

قال المتحدث الجديد باسم البيت الأبيض شون سبايسر أنه مازال من المبكر نقاش احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك ردا على التكهنات بأن قرارا كهذا قد يتخذه ترامب في وقت وشيك.

قلل البيت الأبيض الأحد من أهمية المؤشرات بشأن احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في وقت قريب.

وصرح شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، لوكالة فرانس برس "نحن لا نزال في مراحل مبكرة جدا لنناقش هذه المسألة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بنقل السفارة إلى القدس "بسرعة" عقب توليه منصبه، ما أثار تكهنات بأن القرار يمكن أن يتخذ في وقت وشيك قد يكون الاثنين.

وأقامت الولايات المتحدة، كغيرها من القوى الكبرى، سفارتها في تل أبيب.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارا من أن نقل السفارة سيوجه ضربة قوية للآمال بالتوصل إلى سلام في الشرق الأوسط.

كذلك، أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

ويتوقع أن يتحدث ترامب هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، بحسب ما أفاد كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس لوكالة فرانس برس.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967، ثم أعلنت عام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2017